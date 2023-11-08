طهبوب: المشاركة الدولية الواسعة في المعرض تعبير واضح وصريح عن عدالة قضية فلسطين



ندى أبو نصر



أكد النائب عبدالوهاب العيسى دعم الكويت المستمر للقضية الفلسطينية العادلة والمستحقة قيادة وحكومة وشعبا.



وأشار العيسى في تصريح صحافي على هامش معرض مركز التراث الفلسطيني «اغيثوا الانسانية» الذي خصص لأهلنا في قطاع غزة وأقيم في الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، الى أن مثل هذه الفعاليات الاجتماعية والثقافية ما هي الا امتداد للدعم المجتمعي للأشقاء في فلسطين ونأمل النجاح لهذا المعرض الذي يشهد مشاركة واضحة، داعيا الشعب الكويتي الى المشاركة في مثل هذه الفعاليات لدعم الاشقاء في فلسطين.



وأشار العيسى الى دعم مجلس الأمة بشكل فوري للقضية الفلسطينية، وفي الجلسة التي تلت جلسة الافتتاح تم عقد جلسة خاصة لمناصرة اخواننا في غزة وتم ارسال رسالة شديدة اللهجة الى جانب التوصيات التي أصدرها المجلس مع الحكومة لملاحقة الكيان الصهيوني ومعاملة القيادات فيه كمجرمي حرب.



وجدد العيسى تأكيده على أن مجلس الأمة مستمر وباق في دعم القضية الفلسطينية العادلة بكل ما تتوافر من امكانيات.



بدوره، اكد السفير الفلسطيني لدى البلاد رامي طهبوب ان معرض مركز التراث الفلسطيني «اغيثوا الانسانية» يختلف عن المعارض السابقة وهو مخصص لأهلنا في قطاع غزة، مشيرا إلى الحضور الكبير وغير المسبوق من مختلف الدول في المعرض الذي اقيم في الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية وهذه رسالة من المجتمع الدولي ان القضية الفلسطينية واضحة بأنهم على الجانب الصحيح من هذه المعادلة، ووقوفهم الى جانب الشعب الفلسطيني ضد الابادة الجماعية التي يتعرض لها أهلنا في قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية وجريمة الحرب بمنع اهل الضفة من التنقل بين المدن ووضع البوابات الحديدية على مداخل المدن ومنع المواطنين الفلسطينيين من مغادرة هذه المدن.



وتابع طهبوب: كما ان وجود عدد كبير من المجتمع المدني ومشاركة الكثير من السفراء الاوروبيين تعبير واضح وصريح على ان قضية فلسطين قضية عادلة، وأن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر ليست دفاعا عن النفس بل ابادة جماعية ومحاولات اسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني.



وأشاد السفير الفلسطيني بالموقف الشعبي الكويتي الذي تمثل في «التأكيد على دعمه لفلسطين من خلال تنظيم الوقفات التضامنية وإعلان المواقف المشرفة».



بدوره، أعرب سفير جمهورية مصر العربية أسامة شلتوت عن سعادته بالمشاركة في معرض يحمل معاني الانسانية، لافتا إلى ان الحضور الكبير من مختلف فئات المجتمع إضافة لعدد كبير من رؤساء البعثات الديبلوماسية من مختلف دول العالم يحمل دلالة على وقوف الجميع مع الحق الفلسطيني في إقامة دولته وفق حدوده الشرعية.



وأضاف انه على الرغم من رمزية هذا المعرض إلا انه يؤكد على ان القضية الفلسطينية باقية وستستمر حتى تحصل على حقوقها بدعم كافة الدول العربية وفي مقدمتها مصر، مشيدا بتوقيت إقامة هذا المعرض الهام، داعيا الفلسطينيين للتوحد والتمسك بأرضهم



وأشار إلى وجود نحو 10 آلاف شهيد في غزة أكثر من ثلثيهم من النساء والأطفال وهذا مخالف لجميع الأعراف والقوانين الدولية ويتم تصنيفه دوليا ضمن جرائم الحرب، لافتا إلى وجود تنسيق عربي لتسجيل كافة الاحداث وتدوينها لرفع قضايا في المحكمة الجنائية ومجلس حقوق الانسان ضد جميع الانتهاكات التي يقوم بها الكيان الصهيوني المحتل للأراضي الفلسطينية.



من جهتها، أعربت السفيرة الكندية عليا مواني عن سعادتها بالتعرف على التراث الفلسطيني في هذا المعرض، لافتة إلى ان هذا المعرض عرف الجميع عن التاريخ الفلسطيني وأزياء كل مدينة فيها والتي ترمز لعمق هذا التراث.



وأضافت ان الفلسطينيين فخورون بتاريخهم وتراثهم، موضحة انها كانت فرصة جيدة لتعريف الجميع بهذا التراث العريق.



وبدورها، قالت فاتن ابو غزالة احدى المنظمات لمعرض مركز التراث الفلسطيني ان مركز التراث الفلسطيني تأسس في الاردن عام 1993، وهدفه الحفاظ على التراث والهوية الفلسطينية في مواجهة التعديات المتتالية لسرقة هذا التاريخ، وتمكين المرأة الفلسطينية من الاستقلال المالي، وكذلك تقديم الدعم المالي للعائلات الفلسطينية المتعففة على ارض الوطن.



وأوضحت ان المعرض يتضمن العديد من المشغولات اليدوية والمطرزات والدراعات النسائية وعباءات تراثية ولوحات فنية ومنتجات خزفية وصدفية جلبت من الخليل، إلى جانب ركن الكتب الذي يحتوي على كتب وقصص باللغتين الانجليزية والعربية تتحدث عن القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى ركن المونة الذي يتضمن أشهر الأطباق والمنتجات الفلسطينية.



ولفتت إلى أن ريع هذا المعرض يعود لدعم المرابطين في فلسطين والشعب الفلسطيني المقاوم الجبار ومحاولة مساعدته.