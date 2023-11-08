نحيي صمود المرأة الفلسطينية ودورها البطولي ضد الاحتلال



جددت الكويت أمس الثلاثاء دعمها للشعب الفلسطيني والمرأة الفلسطينية وحيت صمودها وثباتها وأدوارها البطولية والشجاعة وتضحياتها المستمرة رغم جسامة المآسي والأزمات التي يعانيها الشعب الفلسطيني الشقيق جراء الاحتلال الإسرائيلي.



جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقتها رئيس الوفد مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج في المؤتمر الدولي (المرأة في الإسلام) تحت عنوان (المكانة والتمكين) الذي يقام بتنظيم مشترك بين وزارة الخارجية السعودية والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي. وقالت الدعيج إنه «في الوقت الذي نجتمع فيه لنستعرض مكانة المرأة في الإسلام تعيش المرأة الفلسطينية وضعا مزريا ومأساويا جراء العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة».



وأضافت ان العدوان الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني باستهدافه المدنيين بصورة ممنهجة، حيث شكل عدد الضحايا من النساء والأطفال حوالي 70%. وأكدت الدعيج حرص الكويت منذ بداية نشأتها ووضعها للأسس التشريعية للدولة على الاستناد إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي أوصت بحفظ وصون حقوق المرأة ومراعاتها ودعم رسالتها الإنسانية والاجتماعية.



وأضافت أن دستور الكويت كفل حقوق المرأة الكويتية منذ عام 1962 وفقا للمادة (29) منه التي أكدت مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وذلك إيمانا من الآباء المؤسسين - وما درجت عليه عادات وتقاليد أهل الكويت - بأنها شريك رئيس وفاعل في بناء الوطن.



وذكرت انه ترجمة لما جاء في (رؤية كويت 2035) والركيزة الخاصة بتعزيز تمكين المرأة فقد أضحت المرأة الكويتية تشكل حوالي 58% من إجمالي القوى العاملة الوطنية وبلغت حصتها في القطاع الخاص 48% والقطاع العام بنسبة 60%.



وأشارت إلى وصول نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية بالكويت (وزير - وكيل وزارة - وكيل مساعد) 28% في جميع قطاعات الدولة، الأمر الذي يؤكد ما تحظى به المرأة من دور بارز في عملية صنع القرار في الكويت. كما أشارت إلى تضاعف أعداد النساء في القطاعات الأبرز مثل السلك الشرطي وقطاع السلك الديبلوماسي والقطاع النفطي والسلك القضائي بالإضافة إلى شغل المرأة ما نسبته 47% من إجمالي المناصب القيادية والإشرافية في وزارة الدفاع ونسبة 43% من قطاع الهندسة العسكرية.



وأوضحت ان جهود الكويت ساهمت في دعم تمكين المرأة الاقتصادي إلى وصول نسبة شغلها 41% من المناصب القيادية والإشرافية في بنك الكويت المركزي و26% من الوظائف القيادية والإشرافية في القطاع المصرفي و35% من قوة العمل في البنوك الكويتية.

الكويت تقدمت 10 مراتب في المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين

أفادت الشيخة جواهر خلال كلمتها بتقدم الكويت 10 مراتب في المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي وتبوئها المركز الثالث عربيا في مؤشر المرأة والسلام والأمن لعام 2023.



وأضافت ان المؤتمر يأتي في ظروف دقيقة وحرجة تتعرض لها شريعة الإسلام السمحة ورموزها للتشويه والاعتداء إضافة إلى المحاولات البائسة التي تتهم الإسلام بتهميشه لدور المرأة ومكانتها المهمة في المجتمع.



وذكرت ان محاور المؤتمر التي وضعت بعناية لتبيان دور المرأة ومكانتها وحقوقها وعلاقتها بالمجتمع وأفراده تأتي لإيضاح وإزالة أي مغالطات وتشوهات لوضع المرأة في الإسلام.



وأكدت ان الدين الإسلامي رسخ فكرة تساوي الرجل والمرأة في أصل النشأة وفي الخصائص الإنسانية العامة والتكليف والمسؤولية والجزاء والمصير، مضيفة انه أعطى المرأة جميع حقوقها ومكانة رفيعة تحفظ كرامتها وأعلى من شأنها.



وقالت إن المرأة إحدى ركائز النهضة والبناء الرئيسة للمجتمع، معربة عن أملها أن تشهد جلسات المؤتمر هذا النجاح وتحقيق الغايات المنشودة والخروج بتوصيات من شأنها حفظ وصون مكانة المرأة.