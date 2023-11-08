

مواصلا دعمه للثقافة والفنون في الكويت، أعلن بنك برقان رعايته لعدد من ورش العمل في الموسم الثقافي الثامن والعشرين لدار الآثار الإسلامية، والذي يتضمن أنشطة حيوية متنوعة للجمهور، وذلك خلال الفترة بين أكتوبر 2023 ومارس 2024، وتأتي المبادرة كجزء من استراتيجية البنك الشاملة للمسؤولية الاجتماعية والتزامه المستمر بالتنمية الثقافية وتحقيق التغيير الإيجابي لكل أفراد المجتمع.



وفي معرض تعليقها على هذه الرعاية، قالت نائب المدير العام للتسويق والاتصالات في البنك خلود الفيلي: من دواعي فخرنا وسعادتنا تقديم الدعم لدار الآثار الإسلامية من أجل تعزيز جهودها الرامية إلى تطوير المشهد الفني والثقافي بالكويت، وفي كل موسم جديد، تثبت الدار قدرتها على الإبداع والتنويع وتمكين مختلف شرائح المجتمع من المشاركة في أنشطة خاصة بالتراث الكويتي الغني بأصالته، وهذا ما يدفعنا بشكل دائم إلى التوسع بشراكتنا معهم وتجديد دعمنا لهم.



وأضافت الفيلي: كجزء من برنامج بنك برقان الشامل للمسؤولية الاجتماعية، نؤكد التزامنا بدعم كافة الفعاليات الثقافية والمبادرات التي تهدف إلى إثراء التجربة الفنية والثقافية لمختلف شرائح المجتمع.



وخلال الموسم الثقافي الثامن والعشرين لدار الآثار الإسلامية، سيقدم بنك برقان رعايته لمجموعة من ورش العمل هذا العام والعام المقبل وتشمل الورش في 2023 «تأملات في سورة من سور القرآن» مع د.علي اليعقوب وذلك في الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر، وورشة عمل «فن الخط العربي» مع جاسم معراج، بين 12 و14 ديسمبر، بينما تتضمن الورش في 2024 «مهارات القراءة السريعة والخريطة الذهنية» مع ماريا شكري، بين 15 و17 فبراير، و«تاريخ المماليك» مع بيثاني ووكر بين 2 و4 مارس.