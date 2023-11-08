شارك فريق المركز العلمي التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي في تنظيف شاطئ الخليج العربي، وذلك خلال حملة قامت بها السفارة اليابانية لدى البلاد للتوعية بأهمية النظافة، والحفاظ على الشواطئ والمتنزهات والأماكن العامة.



وقالت مديرة التسويق والاتصالات في المركز العلمي سارة الياقوت إن مشاركة فريق المركز من الموظفين تأتي في إطار رسالة المركز والانخراط في الأعمال التطوعية، ورفع مستوى الوعي البيئي لدى المواطنين والمقيمين بالحفاظ على البيئة البحرية وإبقائها حضارية ونظيفة وخالية من القمامة والمخلفات التي تهدد سلامتها ونضارتها.



من جانبه، أكد رئيس وحدة العلاقات العامة في المركز العلمي محمد السنعوسي حرص المركز على حماية البيئة البحرية من التلوث، لذا فإننا نسعى لأن نكون من المبادرين بالمشاركة في مثل هذه الحملات المهمة، لافتا إلى أن الحملة التي قامت بها السفارة اليابانية تمثل مناسبة مميزة للمساعدة في نشر الوعي بأهمية نظافة البيئة، والحد من الآثار السلبية والضارة للتلوث على شواطئ البلاد وواجهاتها البحرية.