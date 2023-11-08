11.7 ألف موظف في «نفط الكويت».. تليها «البترول الوطنية» بـ 6.26 آلاف موظف

موظف وافد في «مؤسسة البترول» بالمكتب الرئيسي ونسبة التكويت ناهزت 99.9%



أحمد مغربي



كشفت بيانات مؤسسة البترول الكويتية عن أن عدد الوظائف الشاغرة في القطاع النفطي بلغ 1140 وظيفة في نهاية مارس 2023، وذلك بانخفاض القوى العاملة الفعلية عن الهيكل التنظيمي للموازنة المعتمدة للمؤسسة وشركاتها التابعة.



وفي التفاصيل، ذكر ديوان المحاسبة في أحدث تقاريره، أن القوى العاملة الفعلية في القطاع النفطي بنهاية مارس 2023 بلغت 22.31 ألف موظف، موزعين على 20 ألف كويتي ليستحوذوا على 90% من إجمالي القوى العاملة و2.2 ألف وافد ليستحوذوا على 10% من الإجمالي، مبينة ان هناك 919 وظيفة كانت مدرجة للمواطنين خلال السنة المالية الماضية و221 وظيفة للوافدين ولم يتم ملء تلك الوظائف.



وأضاف أن الوظائف الشاغرة في القطاع النفطي تتوزع كالتالي: مؤسسة البترول الكويتية (المكتب الرئيسي) 95 وظيفة، نفط الكويت 326 وظيفة، البترول الوطنية 451 وظيفة، الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) 25 وظيفة، صناعة الكيماويات البترولية 50 وظيفة، شركة ناقلات النفط الكويتية 70 وظيفة، شركة نفط الخليج 59 وظيفة، شركة البترول العالمية (مكتب الكويت) 30 وظيفة.



وحول القوى العاملة الفعلية في القطاع النفطي بنهاية مارس 2023، فقد بلغت في مؤسسة البترول 768 موظفا، موزعين على 767 كويتيا ووافد واحد، وبنسبة تكويت بلغت 99.9% للمكتب الرئيسي، أما شركة نفط الكويت فقد بلغت القوى العاملة الفعلية 11.7 ألف موظف، موزعين على 10.17 آلاف كويتي و1542 وافدا وبنسبة تكويت تبلغ 86.8%.



وفي شركة البترول الوطنية، بلغ إجمالي القوى العاملة الفعلية 6.26 آلاف موظف، موزعين على 5.7 آلاف كويتي و534 وافدا، وبنسبة تكويت بلغت 91.5%، أما الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) فلديها 1.36 ألف موظف، موزعين على 1.3 ألف كويتي وبنسبة تكويت بلغت 95.7% ونحو 58 وافدا.



أما شركة صناعة الكيماويات البترولية فلديها 325 موظفا موزعين على 310 كويتيين و15 وافدا وبنسبة تكويت تبلغ 95.4%، وفي شركة ناقلات النفط الكويتية بلغ إجمالي القوى العاملة الفعلية 616 موظفا موزعين على 581 كويتيا و35 وافدا وبنسبة تكويت بلغت 94.3%.



وفي شركة «كوفبيك - المكتب الرئيس في الكويت» بلغ إجمالي القوى العاملة بنهاية مارس 2023 نحو 243 موظفا موزعين على 215 كويتيا و28 وافدا، وبنسبة تكويت بلغت 88.5%، أما شركة نفط الخليج (المكتب الرئيسي) فيبلغ إجمالي القوى العاملة الفعلية نحو 847 موظفا، موزعين على 836 كويتيا و11 وافدا وبنسبة تكويت بلغت 98.7%، أما شركة البترول العالمية (المكتب الرئيسي - الكويت) فيبلغ إجمالي القوى العاملة نحو 173 موظفا، موزعين على 172 كويتيا ووافد واحد، أي بنسبة تكويت بلغت 99.4%.



وإجمالا، يبلغ نسبة التكويت في القطاع النفطي بنهاية مارس 2023 نحو 90%، مقارنة مع هيكل تنظيمي معتمد في موازنة السنة المالية الماضية بلغ 23.4 ألف موظف موزعين على 21 ألف موظف كويتي وبنسبة تكويت معتمدة 89.6% و2.4 ألف وافد ما يعادل 10.4%.