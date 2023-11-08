أسامة أبوالسعود



قالت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إن النسخة الـ 12 من جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته ستنطلق اليوم الأربعاء برعاية كريمة من لدن صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.



وذكر المتحدث باسم «الأوقاف» سلمان الكندري في تصريح صحافي ان الجائزة التي تنطلق بحضور وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري ستستمر حتى الـ 15 من شهر نوفمبر الجاري وتشهد مشاركات من 70 دولة.



وأضاف الكندري أن الجائزة التي يتنافس فيها 121 حافظا وقارئا تهدف إلى التعريف بالقراءات القرآنية وبث روح التنافس لحفظ القرآن الكريم وترغيب أبناء الجيل في حفظ كتاب الله.



وأوضح أن منافسات الجائزة تتوزع على عدة أفرع، منها ما يتصل بحفظ القرآن الكريم كاملا مع التجويد والقراءات العشر وحفظ القرآن كاملا للصغار. وأفاد بأن لجان الجائزة قد عملت على إنجاح وإظهار فعالياتها بالشكل الذي يليق بالكويت ومكانتها.