أسامة ابو السعود



استقبل وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة وفدا قضائيا قطريا يزور الكويت حاليا برئاسة نائب رئيس محكمة التمييز في دولة قطر المستشار د.ثقيل بن ساير الشمري. ‏وتم هذا اللقاء طرح المستجدات في المجال القانوني والقضائي وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين، كما استقبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار د. عادل بورسلي والنائب العام المستشار سعد الصفران الوفد القطري، ‏وتم خلال اللقاء طرح المستجدات في المجال القانوني والقضائي وتبادل الخبرات والمعارف بين البلدين الشقيقين. وكان الوفد القضائي رفيع المستوى برئاسة القاضي د.ثقيل بن ساير الشمري نائب رئيس محكمه التمييز والقاضي حمد يوسف حامد المرواني قاضي بالمحكمة الابتدائية وسلمان حسن المحمود سكرتير رئيس المكتب الفني وصل الى البلاد لبحث أوجه التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين وتبادل المعارف والخبرات وبحث أوجه التعاون في المجال القانوني والقضائي، حيث كان في استقبال الوفد القطري الشقيق المستشار خالد صالح المزيني وكيل محكمة التمييز - عضو المجلس الأعلى للقضاء والمستشار هشام عبدالله محمد وكيل محكمة الاستئناف والمستشار عمار جاسم شهاب وكيل محكمة الاستئناف. هذا، ومن المقرر أن تستمر الزيارة لمدة 4 أيام.