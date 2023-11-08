تسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس الدعوة الموجهة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة لحضور دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القادة والتي ستعقد بتاريخ 11 نوفمبر 2023 في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وقام بتسليم لرسالة لسموه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.



حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله وكبار المسؤولين بالديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد. كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان رئيس مجلس الأمة بالإنابة محمد المطير.