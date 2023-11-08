بداح العنزي



دعا مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس الى إسناد وتخصيص أراضي المدن العمالية لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية في كل من الصبية والسالمي. وقال م.الدبوس في كتابه الى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة: بالإشارة الى الموضوع، وبناء على توجيهات إسناد موقعين من المواقع المخصصة للمدن العمالية وتخصيصهما لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وذلك لتلبية التوجهات السامية، نفيد بأنه قد سبق أن تم اقتراح عدة مواقع لإنشاء مدن عمالية بحيث تكون إما قريبة لمواقع حالية بحيث تقوم بجذب العمالة الموجودة داخل المناطق الحضرية، أو أن تكون كخطط طويلة الأمد مجاورة للمواقع المقترحة لإنشاء بعض المدن الجديدة، وقد صدر بشأنها قرار المجلس البلدي رقم (م. ب/ف1 /19/ 2/ 2009) المتخذ بتاريخ 2009/1/19م قد نص في البند ثانيا منه على: «الموافقة على المواقع المقترحة بالتقرير لإنشاء المدن العمالية......» وكان من ضمنها المواقع التالية:



٭ موقع بمنطقة الصبية (الصابرية - العرفجية):



يقع على حدود مدينة الصبية جهة الشمال الغربي، وتبلغ مساحته 246.5 هكتارا، ومجهز له المخطط المساحي.



٭ موقع جنوب الجهراء - طريق السالمي:



يقع قرب منطقة جنوب الجهراء على طريق السالمي، وتبلغ مساحته 101.5 هكتار، ومجهز له المخطط المساحي.



وعليه يرجى الاطلاع وعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ قراره نحو إسناد وتخصيص الأراضي موضوع الدراسة لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية لإقامة مدن عمالية عليها، ليتسنى لنا عرض الموضوع على المجلس البلدي لاتخاذ قرار بشأنه.