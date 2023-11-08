بداح العنزي



أكدت نائب المدير العام لشؤون قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي م.منال العصفور، أن تاريخ انتهاء رخصة التشوين المؤقتة لأي موقع يكون هو تاريخ انتهاء الترخيص الإداري له والمبرم مع وزارة المالية.



وقالت م.العصفور في كتاب الى مدير عام البلدية بشأن الرد على بعض البنود الواردة في التقرير السنوي لجهاز متابعة الأداء الحكومي 2022، إن فيما يخص البند ثالثا فقرة رقم (1): التنسيق مع وزارة المالية بشأن العقود الادارية لمواقع المكاتب المؤقتة والتشوينات واخطارها قبل بداية الاستغلال بفترة كافية وقبل الانتهاء من تراخيص التشوينات: فإنه حسب مقدم الطلب تتم دراسة المعاملة لدى إدارة التنظيم العمراني ممثلة في (قسم المكاتب المؤقتة - واللجنة المشكلة لدراسة مواقع المكاتب المؤقتة والتشوينات) وفق القرار الوزاري رقم (2322/2019) المتضمن لائحة التشوينات والقرارات اللاحقة به (المرفق نسخة عنها)، حيث تنص المادة رقم (3) من القرار على أنه يراعي عند اصدار رخصة التشوين المؤقتة سواء للمشاريع الحكومية او الخاصة لمواقع التشوين التي تقع خارج حدود المشروع الاجراءات والضوابط التالية:



1 - تقديم طلب لإدارة التنظيم العمراني ببلدية الكويت من الجهة المالكة للمشروع «والتي يتم تقديمها الآن من خلال البرنامج الآلي للتشوينات».



2 - يجب على مالك المشروع تقديم طلب الحصول على رخصة التشوين المؤقت متضمنا البيانات والمستندات التالية:



- نوع المشروع.



- القائم بالعمل (الجهة المنفذة).



- المساحة المطلوب ترخيصها وابعادها.



- كفالة مصرفية تحدد حسب نوع المساحة والاستغلال المؤقت المطلوب ترخيصه وفقا لقرارات لجنة السلامة الصادرة في هذا الشأن.



- تعهد بالمحافظة على المرافق العامة والخدمات موقع القائم بالعمل... إلى آخر الطلبات المذكورة بالقرار.



وبعد أن تتم دراسة الطلب ودراسة مدى ملاءمة الموقع تنظيميا والموافقة عليه من قبل اللجنة المشكلة لدراسة مواقع المكاتب المؤقتة والتشوينات وتحديد تواريخ بداية ونهاية الترخيص حسب العقد المبرم واللوائح المنظمة، فإنه يتم إرسال الطلب الى الجهات المعنية «وزارات الخدمات» ومن بعد اكتمال موافقة جميع وزارات الخدمات المعنية، يقوم برنامج التشوينات تلقائيا بتوجيه المعاملة الى وزارة المالية لإبرام عقد الايجار (الترخيص الاداري ودفع الرسوم) وذلك تمهيدا لاصدار ترخيص موقع المكاتب المؤقتة والتشوينات من أفرع البلدية المختصة.



وعليه يتضح انه لا يمكن التنسيق مع وزارة المالية شأن العقود الادارية لمواقع المكاتب المؤقتة والتشوينات واخطارها قبل بداية الاستغلال بفترة كافية الا بعد اتمام جميع الاجراءات السابق ذكرها، وان تاريخ انتهاء رخصة التشوين المؤقتة لأي موقع يكون هو تاريخ انتهاء الترخيص الاداري له والمبرم مع وزارة المالية.



2 - فيما يخص البند ثالثا فقرة رقم (2): دراسة المشاكل والمعوقات الخاصة بالنظام الآلي للتشوينات واجراء التعديلات والمراجعة اللازمة للاسراع في تطبيق النظام الفعلي: نفيدكم بأنه منذ البدء باستخدام برنامج التشونيات يتم التنسيق المتبادل بين كل من إدارة التنظيم العمراني وإدارة مركز نظم المعلومات لحل المشكلات التقنية التي تظهر باستخدام البرنامج للتشوينات اقل او اكثر من 500م2 واجراء أي تعديلات لازمة لتسهيل آلية العمل بالبرنامج.