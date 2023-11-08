لؤي مقامس: الجائزة تسلط الضوء على التزامنا بتزويد عملائنا بخدمات وحلول مالية استثنائية





حصل البنك الأهلي الكويتي على جائزة أفضل بنك للتجزئة في الكويت لعام 2023 من مجلة International Business، في شهادة على الأداء الاستثنائي الذي يقدمه، بما يظهر التزامه بالتميز في تقديم مجموعة واسعة من الخدمات والحلول المبتكرة لعملائه.



وتم الإعلان عن الجائزة في حفل أقيم في منتجع أتلانتس دبي بحضور محمد طالب بهبهاني رئيس الخدمات المصرفية الخاصة ومجموعة من موظفي البنك تقديرا للجهود المميزة التي يتمتع بها البنك الأهلي الكويتي كمؤسسة مصرفية رائدة، بعدما عمل بجد من أجل تحقيق رضا العملاء وتقديم حلول مالية موثوقة، في انعكاس لتفانيه بالحفاظ على أعلى معايير النزاهة والكفاءة المهنية.



وبهذه المناسبة، قال لؤي مقامس، الرئيس التنفيذي في البنك الأهلي الكويتي ـ الكويت: يسعدنا الحصول على جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية للتجزئة في الكويت لعام 2023 من مجلة International Business، بما يسلط الضوء على التزامنا بتزويد عملائنا بخدمات وحلول مالية استثنائية، ونؤكد أن هذا الإنجاز تحقق بفضل العمل الجاد والتفاني المستمر لفريقنا الذي يسعى باستمرار إلى تجاوز التوقعات.



ولعبت مجموعة المنتجات والخدمات الشاملة التي يقدمها البنك الأهلي الكويتي، دورا مهما في الحصول على هذه الجائزة، إذ نجح من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الخيارات المصممة لتلبية احتياجات عملائه، في تأكيد مكانته الرائدة وقدرته على توفير الحلول المالية الشاملة لجميع فئات العملاء.



وتم تكريم البنك الأهلي الكويتي بهذه الجائزة تقديرا لخدماته الموجهة للعملاء، والتي كان لها الدور الفعال في تعزيز مكانته الرائدة، إذ يقدم باستمرار خدمات مبتكرة تحظى بشعبية عالية لتعزيز راحة وسهولة الوصول لعملائه، بينما حظي النهج الذي يتبعه والذي يركز عليهم بتقدير وولاء كبيرين منهم.



ويعد أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في نجاح البنك الأهلي الكويتي صافي الفائدة الذي يقدمه للعملاء على منتجاته وحلوله، إذ أدى النهج الإستراتيجي الذي يتبعه في إدارة أصوله واستثماراته إلى تحقيق دخل قوي ومستدام، ما يدل على الأداء المالي القوي للبنك وقدرته على الحفاظ على استقراره على جميع الصعد.



وفي الوقت نفسه، شهد البنك الأهلي الكويتي نموا ملحوظا في حصصه السوقية على مدى العامين الماضيين، ما عزز مكانته كأحد أكبر بنوك التجزئة في القطاع المصرفي الكويتي، بحيث يعكس نجاحه في توسيع نطاق حضوره في السوق قدرته على تلبية احتياجات عملائه في بيئة أعمال تنافسية ومتطورة باستمرار.



ويتجلى التزام البنك الأهلي الكويتي بتجاوز التوقعات في التطورات العديدة التي شهدها مؤخرا مثل إطلاق حساب الفوز بحلته الجديدة، إذ أتاح مع الزيادة الأخيرة في عدد السحوبات المزيد من الفرص للعملاء للفوز بجوائز كبيرة.



ويأتي تقديم السحب الشهري الجديد بقيمة 20 ألف دينار والسحب ربع السنوي الاستثنائي على 100 الف دينار، كدليل على تفاني البنك الأهلي الكويتي في تقديم مزايا لا مثيل لها لعملائه.



وفي الوقت نفسه اكتسب حساب الفوز شعبية كبيرة في السوق، بفضل جوائزه الجاذبة مثل السحب السنوي الكبير على راتب شهري بقيمة 5000 دينار كويتي لمدة 10 سنوات، والجائزة الأسبوعية بقيمة 10 آلاف دينار، بحيث يواصل البنك من خلال هذه الإضافات الرائعة، إظهار تقديره لولاء العملاء وتقديم عروض جذابة للانضمام إلى عائلة حساب الفوز المتنامية باستمرار لديه.



وأعرب مقامس في نهاية تصريحه عن امتنانه لمجلة International Business لتقديرها جهود البنك الأهلي الكويتي وإنجازاته، مؤكدا التزامه بتقديم حلول مبتكرة، والحفاظ على أداء مالي قوي، ووضع رضا العملاء في مقدمة أولوياته.