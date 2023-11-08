في إطار سعيه الدؤوب نحو بناء قوة عمل مرنة وديناميكية تدعم تطلعاته على المدى البعيد وتعزز جهود الاستدامة على صعيد الكوادر البشرية، نظم بنك الكويت الوطني برنامجا تدريبيا مكثفا لتطوير القيادات في جميع إدارات البنك، وذلك بالتعاون مع كلية إنسياد «INSEAD» لإدارة الأعمال، والتي تعد واحدة من أكبر كليات إدارة الأعمال في العالم.



حضر حفل تدشين البرنامج الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني- الكويت صلاح الفليج، ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني- الكويت سليمان المرزوق، والرئيس التنفيذي لإدارة الثروات للمجموعة فيصل الحمد، والرئيس التنفيذي للخدمات الشخصية والرقمية للمجموعة محمد العثمان، ورئيس العمليات وتقنية المعلومات للمجموعة محمد الخرافي ومدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات المحلية أحمد بورسلي.



ويهدف هذا البرنامج، الذي يتناول قيادة التحول الرقمي، إلى التركيز على العملاء في مساعدة المدراء على تحسين مهاراتهم الخاصة بالقيادة وتنفيذ الاستراتيجيات بما يؤهلهم لمواكبة التطورات المتلاحقة التي تشهدها الصناعة المصرفية وتولي زمام القيادة في المستقبل لاستكمال مسيرة البنك الناجحة والممتدة على مدار عقود طويلة، وهو ما ينسجم مع استراتيجيته البنك طويلة الأجل.



وتعتبر هذه هي المرحلة الأولى من البرنامج لهذا العام، والتي أقيمت على مدار يومي 6 و7 نوفمبر تحت عنوان «القطاع المصرفي سريع التغير» لتسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه الصناعة المصرفية مع التطور الرقمي المتسارع، والمهارات اللازمة لإدارة التغيير وتطوير وتعزيز المهارات القيادية مع التركيز بشكل خاص على الوعي الذاتي وقيادة الفريق وإدارة التغيير وتنفيذ الاستراتيجية.



كما يتناول البرنامج العديد من المحاور المهمة من بينها: كيفية بناء استراتيجية قوية تركز على العملاء من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية المبتكرة، والتحولات الرئيسية الثلاثة في الاستراتيجية التي تتضمن إعادة صياغة التجربة الرقمية ومحور العروض الرقمية وتفاعل وارتباط العملاء والبيع بشكل أكثر فعالية، وتطوير عقلية مبتكرة في ظل عالم سريع التغير، والعمل الجماعي، وقيادة التحول من خلال الاستراتيجيات المستندة إلى البيانات، وفهم عوامل التمكين الأساسية والاستفادة منها لتحقيق تحول ناجح.



بالإضافة إلى إنشاء تجارب متميزة للعملاء من خلال الاستفادة من التكنولوجيا والبيانات الرقمية ودراسة كيفية الاستفادة من البيانات والتحليلات لتحليل المشهد التنافسي وقياس نجاح الأنشطة الرقمية.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام الموارد البشرية للمجموعة عماد العبلاني: يعتبر برنامج تطوير القيادات جزءا مهما من استراتيجية البنك المستمرة في تنمية رأس المال البشري وضمان الجاهزية للتغيرات السريعة التي تشهدها الصناعة المصرفية.



وأكد العبلاني أنه لطالما كان تطوير المديرين محور التركيز الرئيس، حيث يعزز نموذج التدريب الذي ينتهجه البنك من القدرة على القيادة انطلاقا من الرؤية المتسقة لكيفية فهمنا للقيادة وما نتوقعه من القياديين، كما أنه يعكس الاحتياجات الفريدة من القياديين ويدعمه بحث علمي دقيق لتحديد المعرفة والمهارات التي تشكل جوهر القيادة الفعالة والشاملة لتلبية احتياجات الموظفين التدريبية.



من جانبه، أكد يورج نيسينج، أستاذ مشارك أول في كلية إنسياد ومدير برنامج «قيادة التحول الرقمي الذي يركز على العملاء» قائلا: إنني أتطلع بشدة إلى البرنامج مع المسؤولين التنفيذيين من بنك الكويت الوطني لمناقشة الاستراتيجية الرقمية في عصر الاضطراب. لا تقتصر الإستراتيجية الرقمية على التكيف مع المستقبل فحسب، بل يتعلق الأمر بتشكيلها فكرة مبتكرة واحدة في كل مرة لخلق الفرص التي تدفع الى النجاح المستدام.