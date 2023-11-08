تعد هواوي بكل هذا وأكثر في أحدث ساعاتها الذكية، HUAWEI WATCH GT 4، فهي الإضافة الغنية لأسلوب الموضة الخاص بك، وبها يمكن أن تكمل أناقتك في كل وقت ومناسبة، عوضا عن أنها مساعدك الذكي الذي يتأكد من بقائك بصحة جيدة وحصولك على الكثير من الإنتاجية في يومك. لذا، إذا كنت تبحث عن ساعة ذكية هذا الموسم، فلا تنظر إلى أبعد من WATCH GT 4.



وتمثل WATCH GT 4 فلسفة تصميم هواوي التي تتبنى رؤية الدمج السلس ما بين الموضة والتطور. تخطف الساعة الجديدة الأبصار بتصميمها الدقيق والمدروس وتوفيرها لإمكانيات لا حدود لها لتتفرد بأسلوبك.



وتأتي الساعة أيضا بمجموعة متنوعة من الألوان والأحزمة للاختيار من بينها، حتى تستمتع بملاءمة ساعتك مع ملابسك ومجوهراتك. يأتي الإصدار 46 ملم باللون الأسود والبني والأخضر، بينما يأتي الإصدار 41 ملم باللون الأسود والأبيض والذهبي الفاتح.



وتتميز WATCH GT 4 بعمر بطارية استثنائي، مع استخدام يصل إلى 14 يوما في الإصدار 46 ملم وما يصل إلى 7 أيام في الإصدار 41 ملم. يضمن عمر البطارية الممتد هذا إمكانية الاعتماد على ساعتك للاستخدام المستمر دون إعادة الشحن المتكرر. كما تدعم الساعة الشحن اللاسلكي وتتميز بقدرات الشحن العكسي.



وتأتي الساعة مزودة بتقنية تتبع معدل ضربات القلب TruSeen 5.5+ التي تم تطويرها مؤخرا، والتي توفر الدقة والكفاءة لتحليل أداء التمرين والصحة اليومية بأكثر الطرق العلمية والذكية.



وتقدم الساعة أيضا ميزة التوعية بالتنفس أثناء النوم، والتي تكتشف الانقطاعات في تنفسك أثناء النوم. والتي بدورها قد تؤثر على جودة نومك ليلا وتؤرقك بالاستيقاظ المتكرر، ما سيؤدي في النهاية إلى التسبب بإرهاقك خلال اليوم، وحتى التأثير على ذاكرتك.



وتقدم WATCH GT 4 ميزة مبتكرة تتمثل بتطبيق Stay Fit، والتي من شأنها أن تساعدك على التحكم في السعرات الحرارية وإدارة الوزن. فهي تحسب السعرات الحرارية الخاصة بك، وتوضح لك مقدار السعرات التي تحتاج لحرقها، وتمنحك خططا للتحكم في الوزن لتحقيق أهدافك الصحية.