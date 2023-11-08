استقبلت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في «إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية وإدارة حماية الأحداث» عددا من الطلبة من مختلف المدارس للمرحلة المتوسطة بنين، حيث تهدف هذه الزيارة إلى رفع مستوى التوعية من مخاطر الجريمة الإلكترونية وجرائم العنف الملموسة لما لها من أثر بالغ في تعزيز التواصل الاجتماعي والثقافي بين رجال وزارة الداخلية وطلبة المدارس لوقايتهم وتوعيتهم من مخاطر الجرائم الإلكترونية والعنف.



وذكرت وزارة الداخلية أن استقبال الطلاب يأتي انطلاقا من حرص وزارة الداخلية على تعزيز المسؤولية المجتمعية واستمرار التعاون والتنسيق مع وزارة التربية فيما يخص الجوانب التوعوية لطلبة المدارس وتعزيز القيم والمبادئ والولاء للوطن ونبذ العنف والتعريف بالجرائم الإلكترونية عن طريق وسائل التوعية المختلفة، وتنسيق الزيارات الميدانية إلى قطاعات وزارة الداخلية.



ودعت الوزارة في بيان لها المدارس الراغبة في إقامة مثل تلك الزيارات، إلى مخاطبة الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني لتنظيمها والتنسيق مع القطاعات المعنية بالوزارة.