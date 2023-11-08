أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الأفريقية الخامسة التي كان يفترض أن تعقد السبت المقبل، «إلى وقتٍ يحدد لاحقاً نظراً للتطورات الحالية في غزة التي استدعت الدعوة إلى انعقاد قمة عربية غير عادية وقمة إسلامية تختصان ببحث الأزمة الحالية وما تشهده من تداعيات إنسانية خطيرة».



إلى ذلك، حذر ملك الأردن الملك عبدالله الثاني من أن استمرار التدمير والقتل في الحرب على غزة سيصعب من بعده العودة إلى حل سياسي أو إنجاح حل الدولتين، مما سيشعل المزيد من الصراع.



وبحسب وكالة الانباء الاردنية «بترا»، جدد الملك عبدالله الثاني ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، خلال لقائهما في بروكسل امس التأكيد على أن السبيل الوحيد لحل الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي هو حل الدولتين.



وتم، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الاردني، بحث سبل تقديم الدعم الإنساني لغزة والتخفيف من معاناة الأطفال والمصابين جراء الحرب، والتأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.



وأعاد الملك عبدالله الثاني خلال لقائه في بروكسل، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين امس، التأكيد على أهمية احترام القانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والدوائية إلى قطاع غزة ودعم المنظمات الدولية العاملة هناك.



وشدد، على رفض الأردن لأي محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرا إلى أنهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة، لافتا إلى ضرورة العمل نحو حل جذري للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، في المرحلة التي تلي الحرب.



كما حذر الملك عبدالله الثاني خلال لقائه رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا من الآثار الكارثية والتبعات طويلة المدى جراء الحرب على غزة، والتي خلفت دمارا واسعا وفاقمت الأزمة الإنسانية.



وأشار إلى أن هذه الاعتداءات والاستفزازات بالضفة الغربية ما هي إلا انعكاس لخطاب قيادات سياسية إسرائيلية متطرفة، ولابد من محاصرتها ومنع انتشارها لأنها تؤدي إلى تأجيج الصراع وتوسع نطاقه.



الى ذلك، نقل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ملف الحرب الاسرائيلية على غزة الى مجموعة السبع «G7»، حيث دعاهم الى التحدث بـ «صوت واضح» فيما يتعلق بالحرب، وذلك لدى بدئه محادثات في اليابان مع نظرائه في هذا التكتل.



وقال في مستهل اجتماعات ستستمر يومين في طوكيو «هذه لحظة مهمة جدا.. أن تقف مجموعة السبع معا في مواجهة هذه الأزمة والتحدث كعادتنا بصوت واحد واضح».



ووصل بلينكن إلى اليابان امس بعد ان انهى جولته الشرق اوسطية، للمشاركة في اجتماعات مجموعة «G7» المتوقع أن تسعى للتوصل إلى موقف مشترك بشأن غزة في وقت تتصاعد الدعوات لوقف إطلاق النار في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.