

يعقوب العوضي



فاز الكويت على سان فيرناندو الأرجنتيني بنتيجة 41 - 29 في افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب» المقامة في الدمام في المملكة العربية السعودية. وبذلك حصد الأبيض أول نقطتين في مشواره للتأهل الى الأدوار الإقصائية، وسيلتقي مع نادي برلين الألماني غدا في آخر مباريات الدور التمهيدي للمجموعة الثانية، وفي حال التعادل أو الفوز سيعلن الأبيض تأهله رسميا.



وأنهى الأبيض الشوط الأول 19 -15 فارضا إيقاعه على الخصم، وذلك عبر تحييد خطورته واستغلال المساحات في الهجمات العكسية السريعة «فاست بريك» والتصويب من مسافات مختلفة، وعاونه على ذلك تحركات انخيل هيرناندز وفرانكيس كارول والتحركات في التوقيت المناسب للاستلام والتمرير وتفعيل توجيهات المدرب الوطني هيثم الرشيدي.



إلى ذلك فاز محترف الأبيض التونسي خالد الحاج يوسف بجائزة أفضل لاعب في المباراة.



من جانب آخر، تعاقد القادسية مع المحترف الياباني كوسيوكو باسوهيرا تدعيما لصفوف الفريق الأول الذي يستضيف بطولة الأندية الآسيوية، ويعتبر اللاعب أحد أفضل اللاعبين في مركزه، حيث فاز بجائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري الفرنسي للموسم 2022/2023، وأفضل لاعب في المنتخب الياباني المشارك دورة الألعاب الأولمبية في الصين، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس مقدونيا مع نادي فاردار للموسم 2022-2023.