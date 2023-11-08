توج نادي القادسية ببطولة الدوري العام لكرة الماء لمرحلة 18 سنة بعد فوزه في الجولة الختامية على نظيره الكويت 12/6 وحصل لاعبه حسن بوفتين على جائزة أفضل لاعب في البطولة وزميله عبدالله نصر جائزة أفضل حارس في البطولة.



من جهته، أشاد مدير الألعاب المائية بنادي القادسية فيصل أبو الحسن بما قدمه لاعبو الأصفر من مستويات ونتائج مميزة أهلتهم للحصول على البطولة لهذه الفئة السنية، كما أثنى على الجهازين الفني والإداري مع الفريق، مؤكدا على تواصل الجهود والعمل على تحقيق المزيد من الإنجازات والبطولات التي تضاف الى خزائن القلعة الصفراء.



وشكر أبو الحسن، مجلس إدارة نادي القادسية برئاسة الشيخ خالد الفهد ونائبه الشيخ فهد طلال الفهد على المتابعة والاهتمام المتواصلين، مهديا هذا الإنجاز إلى جماهير النادي المحبة والوفية.