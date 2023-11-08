بعد نحو عام من الإطلاق المدوي لبرمجية الذكاء الاصطناعي التوليدي «تشات جي. بي. تي»، قدمت شركة «أوبن إيه آي» الناشئة أحدث ابتكاراتها، وهو روبوتات للدردشة وتقديم المشورة مع إمكانية تخصيصها بحسب متطلبات المستخدمين، وبأدوات أكثر كفاءة وأقل تكلفة للمطورين.

وقال رئيس الشركة سام ألتمان مازحا: «في 30 نوفمبر طرحنا بشكل سري الإصدار الأول من تشات جي. بي. تي على الإنترنت لأغراض البحث. وقد سارت الأمور بشكل جيد».

وأضاف خلال مؤتمر أقيم في سان فرانسيسكو وبث مباشرة عبر الإنترنت «لدينا الآن نحو 100 مليون مستخدم نشط كل أسبوع». وسيتمكن المستخدمون المشتركون في الواجهة قريبا من الإفادة من ميزات أكثر تطورا، من خلال إنشاء برنامج الدردشة الآلي الخاص بهم، من دون الحاجة حتى إلى معرفة كيفية البرمجة.