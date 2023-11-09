يأمل أولكسندر أوسيك في مواجهة تايسون فيوري بالسعودية في فبراير المقبل في نزال لتوحيد ألقاب الوزن الثقيل بمجرد تعافي الملاكم البريطاني من 10 جولات قوية أمام فرنسيس نجانو. وتم توقيع العقود في سبتمبر الماضي لكن يبدو من المؤكد أن يتغير الموعد المقترح في 23 ديسمبر في الرياض بعدما فاز فيوري بطل العالم في الوزن الثقيل من مجلس الملاكمة العالمي على نجانو بطل وزن الثقيل السابق في الفنون القتالية المختلطة بالنقاط في المواجهة التي جمعت بينهما في السعودية في 28 أكتوبر الماضي. ويحمل الأوكراني أوسيك ألقاب الرابطة العالمية والمنظمة العالمية والاتحاد الدولي والمنظمة الدولية للملاكمة ولم يتجرع هو أو فيوري أي هزيمة.



وقال أوسيك من معسكره التدريبي في فالنسيا الإسبانية إن الموعد سيتحدد الأسبوع المقبل، مضيفا: «قد يكون ذلك في فبراير وأتمنى أن يكون في فبراير. كنت مستعدا للقتال في 23 ديسمبر لكن بما أن فيوري تعرض لبعض الإصابات في النزال الأخير.. فمن المحتمل أن يتأجل النزال القادم إلى العام المقبل».



وكان آخر بطل للملاكمة في الوزن الثقيل بلا منازع هو البريطاني لينكس لويس عام 1999.



وقال أوسيك: «سأركز على المزيد من الأمور الفنية. فعليا لم يتغير أي شيء. لدي فقط المزيد من الوقت لبعض المهام الإضافية وهذا كل شيء. لا أفكر في تايسون فيوري على الإطلاق. أفكر في نفسي وفريقي وعائلتي. لا أحتاج إلى التفكير في خصمي. أنا فقط بحاجة إلى مواجهته والقتال حتى النهاية وهذا كل شيء».



وشارك أوسيك في تأسيس موقع «ريدي تو فايت دوت كوم» وهي منصة اجتماعية رقمية لربط الملاكمين بالمدربين والوكلاء والمروجين وخبراء الطب الرياضي والجهات الراعية والمشجعين، وقال أوسيك: «هذه المنصة توفر فرصا أكبر بكثير للرياضيين وفرصا أقل بكثير لأولئك الذين يريدون خداعهم».