ألمح الهولندي إيريك تين هاغ المدير الفني لنادي مان يونايتد الإنجليزي إلى غياب نجم وسطه البرازيلي الدولي كاسيميرو حتى نهاية العام الحالي بسبب الإصابة في أوتار الركبة.



وتراجع مستوى ولياقة كاسيميرو (31 عاما) في الموسم الثاني له في أولد ترافورد عقب انتقاله من ريال مدريد الإسباني.



وتعرض كاسيميرو لإصابة في الكاحل خلال مشاركته مع المنتخب البرازيلي الشهر الماضي، لكنه عاد وشارك في المواجهة أمام نيوكاسل يونايتد الأربعاء الماضي قبل أن يخرج من الملعب بين شوطي المباراة التي خسرها فريقه بثلاثة أهداف دون رد.



وأوضح مانشستر أن نجمه البرازيلي سيغيب لعدة أسابيع، قبل أن يلمح تين هاغ إلى أن كاسيميرو قد لا يشارك مجددا هذا العام، وهو المصير ذاته الذي يواجهه زميله ليساندرو مارتينيز، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).



وقال تين هاغ: «لدي بعض الجداول الزمنية، لكن من الصعب دائما الاعتماد على ذلك لأنه قد يوجد دائما انتكاسات خلال فترة التأهيل»، مضيفا: أنا دائما أتراجع قليلا أمام مثل هذه الأمور، أتوقع عودة بعض اللاعبين، لكن على سبيل المثال كاسيميرو ومارتينيز يعانيان من إصابات قوية ولا أتوقع عودتهما قبل أعياد الميلاد.



من ناحية أخرى، انضم المدافع الدولي هاري ماغواير إلى قائمة مانشستر، رغم تعرضه لاصطدام قوي بالرأس خلال الفوز على ملعب فولام بهدف دون رد السبت الماضي.



وأشار تين هاغ «لقد قمنا بتنفيذ جميع البروتوكولات خلال وبعد المباراة، لذا هو مستعد للمشاركة، لا توجد أي إشارة على تعرضه لارتجاج في المخ».