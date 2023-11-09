أوصى المشاركون في مؤتمر الكويت السنوي للإيدز والأمراض التناسلية بضرورة التوسع بافتتاح مراكز للتشخيص السريع لمرض الإيدز مع ضرورة التشخيص والعلاج المبكر لتحسين جودة الحياة والحد من انتشار المرض.



وقال رئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى الجهراء 2 (الأمراض السارية) ورئيس المؤتمر د.أسامة البقصمي إن المؤتمر أوصى بضرورة تشجيع أولياء الأمور على تطعيم الأبناء المضاد لفيروس الورم الحليمي حسب الجدول الموصى به من قبل الوزارة والمتوافر في 36 مركزا صحيا.



وأضاف د.البقصمي ان المؤتمر أوصى كذلك بضرورة استقاء المعلومات الصحية والطبية من المصادر الطبية المعترف بها عالميا وتجنب المصادر والمواقع غير المعتمدة وغير الموثوقة مع ضرورة نشر الوعي من خلال وزارة التربية وعمل دورات تدريبية توعوية لمدرسي المرحلة الثانوية.



وذكر أن المؤتمر الذي استمرت فعالياته على مدى يومين أوصى أيضا بسرعة توجيه المريض الذي يشكو من أعراض أمراض تناسلية إلى المراكز التخصصية لسرعة التشخيص والعلاج.



ولفت إلى أن من التوصيات كذلك بضرورة تغيير نمط تعامل الأطباء مع مرضى الإيدز، وذلك لتجنب الوصمة ونشر الوعي الثقافي المجتمعي من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لتجنب وصمة التمييز السلبية تجاه مرضى الإيدز.