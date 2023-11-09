محمد راتب



دعا الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك بإيجاد حل لمشكلة ايقاف حصة الاتحاد من الديزل والبنزين، موضحا أن الأزمة وصلت ليومها الثامن على التوالي. وقال الاتحاد، في بيان له، أن أسطول الصيد الكويتي قد توقفت أغلب قطعه البحرية، مشيرا إلى أن عدد المنتظرين أمام محطتي البنزين في شرق والفحيحيل تخطى 235 لنجا تقريبا خلاف الطراريد والعدد في تزايد مستمر، مطالبا بالوقوف مع حقوق الصيادين وتعويضهم عن الخسائر اليومية التي ألمت بهم جراء الأزمة.



وطالب بسرعة التحرك وإيجاد حل جذري لهذه الأزمة التي تضر بالأمن الغذائي وتتسبب في ارتفاع أسعار المنتجات البحرية، بشكل كبير بما في ذلك الاسماك المستوردة بسبب غياب المنتج المحلي.