أشاد رئيس الاتحاد الوطني للموظفين د.خالد البراك بقرار وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة بشأن توفير الدرجات المالية لزيادة أعداد المعينين من أبناء الكويت بوظيفة وكيل نيابة «ج»، إضافة لفتح باب التظلمات لمن لم يشمله قرار التعيين وتوفير الدرجات اللازمة لتعيين من تقبل تظلماتهم.



وقال د.البراك ان هذه الخطوة من وزير العدل ايجابية ومستحقة لتحقيق العدل والمساواة بين أبناء الكويت وإعطاء الفرصة لمن لم يحالفهم الحظ في التعيين بوظيفة باحث قانوني المؤهلة للتعيين في وظيفة وكيل نيابة (ج)، إضافة لكون القرار خطوة في الاتجاه الصحيح لدعم التوجه الحكومي في تكويت القضاء، متمنيا استمرار هذا النهج بباقي الوزارات في الدولة لتحقيق مبدأ المساواة الذي نص عليه دستور الكويت.