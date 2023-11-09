حطت الطائرة الـ 16 من الجسر الجوي الكويتي الإغاثي في مطار العريش الدولي بمصر محملة بـ 10 اطنان من المساعدات الطبية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



وقال مدير إدارة المتطوعين بجمعية الهلال الأحمر أحمد الله الفقعان لـ «كونا» إن الطائرة الـ 16 من الجسر الجوي الكويتي تحمل مساعدات طبية لقطاع غزة، تقدر حمولتها بنحو 10 أطنان مقدمة من الهلال الأحمر الكويتي.



وأضاف أن هذه المساعدات الانسانية تأتي بتعليمات من القيادة السياسية بإرسال مساعدات عاجلة إغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة، موضحا أن الحمولة تشتمل على مستلزمات طبية يحتاجها أبناء القطاع.



وأوضح أن هذه المساعدات ستصل إلى أهالي قطاع غزة من خلال التنسيق مع جمعية الهلال الاحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني.



من جهته، قال مسؤول المعونات المقدمة من الدول في مطار العريش الدولي أحمد البحيري لـ «كونا» إن الشحنة التي وصلت على الطائرة الكويتية الـ 16 يتم تفريغها في المخازن الخاصة بالهلال الأحمر المصري.



وأضاف أنه يتم التنسيق مع الأشقاء في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لتسلم الشحنة من خلال معبر رفح لإيصالها إلى الأشقاء في قطاع غزة خاصة الهيئات والمستشفيات الأكثر احتياجا.



ويبلغ حجم المساعدات الانسانية الاغاثية الكويتية التي وصلت الى مطار العريش منذ بدء الازمة الانسانية في قطاع غزة حتى اليوم 399 طنا شملت مساعدات غذائية متنوعة ومعدات ومستلزمات طبية وعدد 16 سيارة اسعاف ومعدات حفر وملابس متنوعة.