أوصى مؤتمر «رعاية الأيتام.. استدامة واستقامة نحو بناء حياة كريمة لأيتامنا» بمجموعة توصيات تعمل على تغيير شامل في كفالة اليتيم لتتجاوز المفهوم المادي وتشتمل على جوانب مستندة على الدعم الإنساني بما يدعم مفهوم «الكفالة الشاملة».



جاء ذلك في تصريح صحافي لرئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية د. ناصر العجمي لـ«كونا» على هامش اختتام أعمال المؤتمر.



وأكد العجمي على الدور الريادي للكويت في رعاية الأيتام في شتى أنحاء العالم واستجابة لتوجيهات القيادة السامية الرامية لدعم التنمية المستدامة التي تصب في بناء وتنمية الإنسان.



وقال إن المؤتمر أوصى بأهمية رعاية الأيتام نفسيا واجتماعيا على مستوى الأسرى والمجتمع والدولة إلى جانب إعداد برامج تربوية لرعاية الأيتام اللاجئين في أوروبا بما يتناسب مع تعاليم الدين الإسلامي عبر مناهج فكرية وسطية تهدف لتعزيز القيم الإنسانية والأخلاقية البعيدة عن التطرف.



وأضاف أن توصيات المؤتمر دعت المؤسسات الإعلامية إلى التعريف بقضية الأيتام، كما حثت المؤسسات الخيرية على ضرورة تناقل الخبرات والتجارب الميدانية الهادفة لتحسين أوضاع الأيتام وبيان دور الفرق التطوعية عبر مشاريعها الخاصة.



وذكر أن التوصيات شددت على أهمية الاستفادة من التقنيات التكنولوجية الحديثة من خلال البرامج الالكترونية للاطلاع ومتابعة الأيتام والإشراف عليهم من قبل المتبرعين والجمعيات والمؤسسات الخيرية.



وأعلن أن المشاركين في المؤتمر أطلقوا تعهدات لمشروع قادم يتضمن كفالة ألف يتيم في قطاع غزة مشيرا إلى أن الحملة الأولى لهذه البادرة تضمنت كفالة ما يتجاوز الـ450 يتيما.



وأعرب العجمي عن شكره لوزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح على رعايته للمؤتمر السنوي لاتحاد الجمعيات الخيرية مثمنا جهود المشاركين لما أبدوه من تعاون ودعم لرعاية الأيتام.