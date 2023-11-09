غادر المنتخب الوطني لكرة قدم الصالات للصم الأراضي الإسبانية مساء أول من امس متجها إلى البرازيل للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم للصالات لفئة الصم وضعاف السمع التي تبدأ غدا.



وقال مدرب المنتخب سالم أمان إن لاعبي المنتخب أجروا في مدينة غرناطة الإسبانية معسكرا تدريبيا لمدة 8 أيام استعدادا لمنافسات كأس العالم التي تشارك فيها الكويت للمرة الأولى.



وأضاف أن المنتخب لعب خلال المعسكر مباراتين ضد نظيره الإسباني بطل العالم وتعادل معه بهدفين لمثلهما في المباراة الأولى وخسر بـ 3 أهداف لهدفين في الثانية، لافتا إلى أن تلك نتائج إيجابية وساهمت في تعزيز معنويات اللاعبين.



وأوضح أمان أن المعسكر الذي شارك فيه 14 لاعبا جاء لاكتساب الخبرة ودخول أجواء المباريات الدولية، وقال إن المنتخب سيستهل مشاركته في البطولة التي تستمر حتى 19 الجاري باللعب ضد المنتخب الدنماركي غدا، ثم ضد المنتخب البريطاني بعد غد، ثم أمام المنتخب السويسري الأحد المقبل.