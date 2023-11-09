نجح فريقا جامعة الكويت وكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا في خطف بطاقة التأهل للمربع الذهبي من دوري بنك وربة للكرة الطائرة لدورة الألعاب الرياضية الثالثة للتعليم العالي بعد تخطي أكاديمية سعد العبدالله والجامعة الأمريكية ليلتقيا كلية التقنية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، علما أن المباراة النهائية ستقام الأحد المقبل والتي ستجمع الفائزين بينما سيلتقي الخاسران لتحديد الفريق صاحب المركز الثالث.



وفي هذا الصدد، أكد نائب رئيس اللجنة العليا للدورة - عضو مجلس إدارة الاتحاد المدرسي د.سلمان حاجي أن مباريات دوري الطائرة شهدت منافسة قوية من اجل الوصول للمربع الذهبي بعدما نجح بطل ووصيف النسخة الأخيرة في التأهل للدور قبل النهائي بعدما احتل قمة المجموعتين، مضيفا: دوري الطائرة شهد إقامة 18 مباراة بزيادة عدد المباريات عن النسخة الماضية بعدما منحت اللجنة الفنية الفرصة لأصحاب المركز الثالث في المجموعتين في خوض منافسات الدور ربع النهائي بإقامة اللقاءات المباشرة مع ثاني المجموعتين مما أعطى حماسا ورغبة كبيرة في التواجد في المربع الذهبي.



من جانب آخر، وصل دوري وربة للمرحلة الثانوية لكرة القدم إلى المحطة الأخيرة بعدما تأهل للمباراة النهائية ثانوية الواحة التي نجحت في تخطي يوسف العذبي بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، كما خطف فريق ثانوية محمد عبدالله المهيني بطاقة التأهل الثانية بعبور ثانوية صباح الناصر بركلات الترجيح أيضا 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وستقام المباراة النهائية يوم الاثنين المقبل بملعب ساحة الجهراء.



وفي منطقة الفروانية ستقام اليوم منافسات الدور قبل النهائي، حيث تجمع المباراة الأولى ثانوية سلمان الفارسي مع ثانوية أنس، بينما تلتقي ثانوية شجاع بن الأسلم مع ثانوية الجاحظ في المباراة الثانية.