وضعت قرعة دوري الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية لكرة القدم الحرس الوطني بطل النسخة الماضية على رأس المجموعة الأولى التي ضمت وزارات الكهرباء والماء والإعلام والدفاع، والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والخطوط الجوية الكويتية والمعهد الكويتي للابحاث، بينما جاءت الهيئة العامة للصناعة وصيف النسخة الماضية في المجموعة الثانية التي ضمت وزارات الصحة والتربية والأوقاف والداخلية وشركة البترول الوطنية والإدارة العامة للجمارك، حيث من المقرر أن تنطلق المنافسات مطلع ديسمبر المقبل بعد تحديد الملاعب التي ستقام عليها المباريات، بينما ستكون مباراة السوبر نهاية نوفمبر الجاري.



وفي هذا الصدد، توقع نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة للجميع ـ رئيس اللجنة العليا حامد الهزيم ارتفاع حدة المنافسة بين المشاركين في نسخة هذا العام للحصول على المراكز الأولى خاصة أنها تحظى برعاية مدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان الذي سخر كافة الإمكانات لإنجاح النسخة الحالية لدوري الوزارات، موضحا أن اللجنة الفنية للدوري برئاسة خليفة الطراروة قامت بالرد على كافة الاستفسارات التي طرحها ممثلو الفرق المشاركة على لائحة الدوري وتم اعتمادها من دون اعتراض.