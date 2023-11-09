القاهرة ـ محمد سامي



أعلن المتحدث الرسمي لنادي الزمالك أحمد سالم عن نجاح جهود مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب في رفع الحجز عن أرصدة القلعة البيضاء في البنوك، وهي الخطوة التي كانت أولى أولويات المجلس منذ تسلمه مقاليد الأمور لما كانت تمثله تلك الأزمة من عثرة في تعاملات النادي المالية على كافة الأصعدة.



وتمكن مسؤولو الزمالك من الوصول لصيغة اتفاق مع مصلحة الضرائب لجدولة ديون النادي البالغة 1.2 مليار جنيه وفقا لما تم إعلانه سابقا، ودفع النادي جزءا من المديونية كمبادرة لحسن النية، كما توجه مسؤولو النادي بالشكر للرئيس الأسبق ممدوح عباس الذي تنازل عن الحجز الإداري الخاص به على أرصدة النادي.



وأكد سالم أن الخطوة المقبلة ستكون السعي نحو رفع إيقاف القيد عن فريق كرة القدم لتدعيم صفوفه خلال الانتقالات الشتوية، مضيفا:«قرار إيقاف وبيع الثلاثي مصطفى الزناري ومحمد صبحي وأحمد فتوح ليس له أي علاقة بالتحقيق الذي قرر مجلس إدارة النادي خضوعهم له في الساعات الماضية، ولا تراجع عن عرضهم للبيع».



وأتم: «نشكر نادي زد الذي اتخذ موقفا محترما وأوقف مفاوضاته مع فتوح احتراما لنادي الزمالك».



الى ذلك، افتتح فريق كرة اليد رجال بالنادي الأهلي مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في السعودية بالفوز على النور السعودي 38-20، علما انه سيلتقي منافسه برشلونة الإسباني مساء اليوم الخميس.



وصرح المدير الفني للأحمر الاسباني ديفيد ديفيز تعليقا على مواجهته مع العملاق الكاتالوني: «سنواجه فريقا نادرا ما يخسر في الأساس، لكن لا بد أن نثق ونؤمن بقدراتنا جيدا على فعل شيء، ننتظر حضور جمهورنا بشكل قوي ومكثف لدعم الفريق».