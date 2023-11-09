عبدالله الراكان



أكدت أستاذة قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة الكويت ومقررة اللجنة الثقافية د.نورية الرومي ان قسم اللغة العربية هو ركن من أركان الثقافة في المجتمع الكويتي واللجنة الثقافية بأساتذتها تترجم هذا الدور بالأفعال في برنامجها الثقافي، مشيرة إلى ان مهرجان الشعر الكبير ضمن الأنشطة الثقافية لقسم اللغة العربية، والجامعة هي التي تقود الفكر والعلم وهي الرائدة في التنوير.



وأكدت أهمية تواصل الجامعة مع المعاهد الأخرى والمؤسسات الثقافية لهدف واحد هو إخراج عمل فني لرفعة الكويت، مشيرة إلى ان المهرجان للمرة الأولى يقام بهذا الكم والمستوى الشعري. وأضافت الرومي ان هناك الكثير من الأنشطة للقسم مثل ندوة آفاق الثقافة والتنوير في الكويت سيتحدث فيها د.خليفة الوقيان ممثلا عن المجلس الوطني للثقافة الفنون والآداب وأيضا د.سليمان العسكري ممثلا عن المكتبة الوطنية وسيتحدث د.سليمان الشطي عن الشاعر أحمد العدواني أحد مؤسسي المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، موضحة ان هناك الكثير من الأنشطة القادمة للقسم في يوم الأديب الكويتي وايضا هناك مهرجان لتكريم الفنان القدير سعد الفرج وايضا ستمتد أنشطتنا إلى الخليج العربي ونستضيف فنانين من سلطنة عمان والإمارات والبحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات، كما تقدمت بالشكر إلى اللجنة الثقافية والمشاركين في المهرجان الشعري الكبير والطلبة والطالبات الذين أثروا المدرجات بحضورهم الكبير.



بدورها، قالت الكاتبة الزميلة د.نورة المليفي ان المهرجان الشعري لجامعة الكويت والذي ينظمه قسم اللغة العربية واللجنة الثقافية ومقررتها د.نورية الرومي بذل جهدا كبيرا لكي يخرج المهرجان إلى العلن بحلة جديدة، حيث تمت دعوة مجموعة من الشعراء من مختلف المستويات والقطاعات كجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ورابطة الأدباء، مشيرة إلى ان المهرجان ومنذ عام 1966 يقام بهذا الكم والمستوى من الشعراء وبتمثيل شعري كبير ومن جميع المؤسسات الثقافية في الكويت.



وأضافت المليفي ان الأنشطة والمهرجانات الشعرية تثري الساحة الثقافية والعلمية بالنسبة لطلبة جامعة الكويت الذين يحضرون مثل هذه المهرجات، بالإضافة إلى كون الشعراء قدوة للطلبة والذين يعتبرون شباب الغد وايضا نستطيع من خلال هذه المهرجانات ان نكون نواة التشجيع والانطلاقة والاستمرار بالشعر وتنمية المواهب التي بدأت تنقرض نوعا ما، موضحة ان وجود الشباب مهم حتى ندفعهم الى الأمام.