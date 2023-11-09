القاهرة - عبدالعزيز الفضلي



دعا رؤساء الجمعيات الكشفية العربية إلى طرد الاحتلال الإسرائيلي من المنظمة الكشفية الدولية ردا على الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. جاء ذلك في بيان ختامي صدر أمس الأربعاء بعد الاجتماع الطارئ لرؤساء الجمعيات الكشفية العربية ورؤساء رابطات رواد الكشافة والمرشدات العربية في مقر المنظمة العربية الكشفية بالقاهرة لبحث العدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة. وقال رئيس اللجنة العربية الكشفية رئيس جمعية الكشافة الكويتية د.عبدالله الطريجي في ختام الاجتماع، إن قادة 36 جمعية وهيئة واتحاد كشافة بالوطن العربي تدارسوا ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من جرائم إبادة ومجازر جماعية لم يشهد مثلها العالم منذ قرون وبانتهاك صارخ لكل الاتفاقيات والمواثيق والقوانين الدولية. وأضاف الطريجي الذي ترأس الاجتماع الطارئ، أن المجتمعين استمعوا إلى مداخلات المشاركين وفود الجمعيات الكشفية المشاركة حيال ما يجري من جرائم ضد الإنسانية وإبادة يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأشقاء الفلسطينيين في غزة، ما حول القطاع من مدينة للأحياء إلى مقبرة للشهداء. وأوضح أن المشاركين اطلعوا على ما احتواه البيان الصادر عن كشافة الاحتلال الإسرائيلي «من كذب وتدليس وتزوير للحقائق لتحويل المجرم من معتد إلى مجني عليه والشعب الفلسطيني الذي تعرض للإبادة والقتل إلى معتد». وأكد أنه بعد المناقشة وتبادل الآراء والاقتراحات قرر المجتمعون مخاطبة اللجنة الكشفية العالمية للمطالبة بطرد كشافة الاحتلال الإسرائيلي من المنظمة الكشفية العالمية ردا على بيانها الذي احتوى على التزوير والتدليس وقلب الحقائق وكذلك مخاطبة الاتحادات والجمعيات الكشفية في العالم لشرح حقيقة الأوضاع في غزة وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة.



وأعلن الطريجي فتح باب التطوع للمشاركة في حملات المساعدات والإغاثة بالتنسيق مع اللجنة الكشفية العربية والأمانة العامة للمنظمة الكشفية العربية.



وناشد الجمعيات الكشفية العربية احتضان ورعاية من انقطعت بهم السبل من أبناء الجالية الفلسطينية في الدول العربية وخاصة أبناء قطاع غزة وكذلك احتضان أبناء شهداء غزة خلال الأنشطة الكشفية العربية المقبلة.