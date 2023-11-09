تشغيل 11.169 رحلة مقارنة مع 8807 خلال الفترة ذاتها من 2022

دبي والقاهرة وجدة وإسطنبول وصبيحة والدوحة الوجهات الأكثر طلباً



أكدت الإدارة العامة للطيران المدني أمس أن إجمالي حركة الركاب من وإلى مطار الكويت الدولي خلال شهر أكتوبر الماضي بلغت 1.013.505 ركاب.



وقال المدير العام للادارة بالتكليف عماد الجلوي لـ«كونا» إن مطار الكويت الدولي شهد زيادة في حركة الركاب بنسبة 11% وزيادة في حركة الطائرات بنسبة 27%، في حين ارتفعت حركة الشحن الجوي بنسبة 10% خلال شهر أكتوبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



وأضاف الجلوي أن حركة الركاب القادمين بلغت في أكتوبر الماضي 447.013 راكبا، بينما بلغت حركة الركاب المغادرين 566.492 راكبا، في حين بلغ إجمالي عدد ركاب «الترانزيت» 186.359 راكبا بزيادة نسبتها 38% عن شهر أكتوبر من العام الماضي.



وبين أن إجمالي حركة الطائرات التي تم تشغيلها من وإلى مطار الكويت الدولي خلال شهر أكتوبر بلغ 11.169 رحلة مقارنة مع 8807 رحلات في الفترة ذاتها من العام الماضي.



أما على صعيد حركة الشحن الجوي، فذكر الجلوي أن إجمالي حركة الشحن في شهر أكتوبر بلغت نحو 19.4 مليون كيلوغرام، في حين بلغت حركة الشحن الوارد نحو 15.2 مليون كيلوغرام، بينما بلغت حركة الشحن الصادر نحو 4.1 ملايين كيلوغرام.



وبين أن الوجهات الأكثر طلبا خلال الفترة نفسها كانت دبي والقاهرة وجدة وإسطنبول وصبيحة والدوحة.