عاطف رمضان



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية انها ستقوم بتوزيع الدفعة الثانية من N4 في القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على 240 قسيمة بمساحة 400م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 1/7/2003، وذلك وفقا للمواعيد التالية: توزيع البطاقات يومي الخميس والأحد 9 و12 نوفمبر، وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 13 منه وإجراء عملية القرعة يوم الأربعاء.



وقالت «السكنية» ان على المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرج أسماؤهم الحضور إلى مبنى المؤسسة الساعة التاسعة صباحا في المواعيد المحددة مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص، وذلك لتسلم بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.



وأشارت إلى انه من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.



ولفتت إلى ان المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسماؤهم عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين 13 نوفمبر مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.





وجاءت الاسماء كالتالي:

0001 مؤيد معيوف احمد الفارسي

0002 ناصر احمد سعيد الشيخ

0003 مشاري عوض راشد المهيميل

0004 عبدالعزيز على عبدالله قاسم

0005 احمد اسماعيل حسن الشطى

0006 احمد عبدالعزيز محمد احمد الكندري

0007 سعد فلاح سعد الرشيدى

0008 حمود عويض منير العازمى

0009 علي عبدالله محمد جعفر

0010 سامى فلاح مطلق دخنان العازمي

0011 على محمود عبدالرضا خشاوى

0012 عادل مبارك خليفه العازمى

0013 محمد حامد مازن المطيري

0014 سعدون صالح سعدون العتيبي

0015 مطلق حمود مطلق العازمي

0016 سيف محمد سيف البذالى

0017 فهد محمد حباب الرشيدي

0018 حباب عايض حباب الرشيدي

0019 راكان شعيفان عبيد العتيبي

0020 عبدالله غازى عيد الحربى

0021 عامر حمد ناصر الصويان

0022 مجبل مطير مجبل الرشيدى

0023 فايز فالح مناور العازمي

0024 فالح فلاح عبدالله العجمى

0025 عبدالهادي سعد عبدالهادي العجمي

0026 حسين اسماعيل خضير حسين

0027 مترك مطلق مترك العجمى

0028 بدر محمد حمود الغنام

0029 محمد عايض عوض المطيري

0030 محمد سعود رجعان العازمي

0031 رشيد فلاح سرور المويزري

0032 مشعل عايض عياد الرشيدي

0033 احمد عبدالله احمد النجار

0034 سعود عفاس سعود الشحومي

0035 حمد مبارك ضحوي الشيتان

0036 نجم عبدالله راشد عبدالرحيم الراشد

0037 خالد مصبح سعيد العازمى

0038 فواز مفرج مزبان الزهاميل

0039 مضحي مفرح مبارك العجمي

0040 عبدالله مطلق عبدالله المطيري ووالدته

0041 فلاح عيد سعد العازمى

0042 علي محمد علي الحمود الريامي

0043 عبدالله عوض راشد المهيميل

0044 مشعل مرزوق فالح العازمى

0045 ناصر محمد ناصر وسام العازمي

0046 نايف محارب عواد العازمى

0047 محمد عبدالله جزاع العتيبي

0048 فايز سعود نوار مشين العازمي

0049 فيصل متعب عبدالله الرشيدى

0050 فيصل علي مثعى الصواغ

0051 مطلق محمد راشد الزعبى

0052 عثمان نايف هملول العتيبي

0053 نواف محمد علوش العازمى

0054 حمد حزام فالح الميع

0055 ابراهيم محمد عبدالعزيز محمد العليوي

0056 طلال ناصر عيد فجري

0057 ماجد جمعان عبدالله العازمى

0058 محمد بجاد متعب الرشيدي

0059 حبيب محمد ناصر المرشد

0060 محمد نوري جاسم التميمي

0061 مصعب محمد يوسف الانصاري

0062 محمد مرزوق جويبر العازمي

0063 سلمان ناجى مهدى العجمى

0064 عادل سعد عبدالهادي العميره

0065 ثامر محمد كميخ العجمي

0066 فهد ضبعان سيف العازمي

0067 حمدان مبارك محسن العازمي

0068 خالد مطلق سالمين العجمي

0069 محمد علي شبيب السهلي

0070 عبدالله قبلان داثان العازمي

0071 عبدالعزيز سعود فهد الرشيدي

0072 بصيص علي هديان العجمي

0073 عادل راشد سند العازمي

0074 عيد عايض حباب باتل

0075 وليد خالد احمد الفرحان

0076 حسن مبارك حامد العازمى

0077 خالد مناحي علي الدواس

0078 فايز مشل صنيتان المطيري

0079 نواف بدر عليان المطيري

0080 سالم فالح علي العازمي

0081 فهد رجعان مداد القوزانى

0082 ناصر سلمان عامر العتيبي

0083 مبارك طلق سعد العازمي

0084 عبدالله محمد فالح العازمي

0085 حمد حمود حمد العجمي

0086 حامد حمود حمدان الرشيدي

0087 براك عيد جخيدم العازمي

0088 خالد مبارك حمد الزوير

0089 فهد سامي فهد الابراهيم

0090 علي قاسم حمدان العازمى

0091 سعد عبدالله غنام العتيبي

0092 فيصل لافى خلف البطحاني العازمى

0093 فهد سعيد طلق الحضيري العازمي

0094 ليل شجاع طلق العتيبى

0095 بدر ناصر مناور الحربى

0096 فهد حمود مناور الحبيني

0097 محمد عبدالله صالح العمير

0098 يوسف سعود قعيد العتيبي

0099 سعد عامر سالم العجمي

0100 حامد عبدالحميد عبدالحليم حسين

0101 زيد راشد هادى العجمي

0102 مسفر محمد مرزوق العواد

0103 خليفه ثويني صياد الخالدي

0104 محسن محمد فهاد العجمي

0105 محمد عبد الله مجبل الصويلح

0106 علي مسلم عبدالله الحجيلان

0107 طلال نهار عامر مكراد المحفوظ

0108 ناصر مطلق عواض العتيبي

0109 عبدالوهاب عبدالهادى راشد الهاجرى

0110 جابر سعود فلاح الاصفر

0111 مبارك مرضى مبارك عويض

0112 نواف فالح عبد الله الطوارى

0113 عبد الله عبد المحسن محمد الحقان

0114 يوسف غانم ذياب المطيرى

0115 حمد علي مانع علي

0116 محمد مرزوق زايد العازمي

0117 عارف عبدالله هليل الميموني

0118 محمد راشد حمود الحجيلان

0119 فالح محمد فالح العتيبي

0120 خالد رشيد محمد المطيري

0121 احمد خلف احمد العود

0122 ماجد مبارك حفيظ الهاجرى

0123 محمد فهيد فالح مجلاد

0124 جذنان فهاد سالم العجمي

0125 فهد صالح سعيد العجمي

0126 شمروخ عبدالله بداح الهاجري

0127 عبدالرحمن حمود صالح العازمي

0128 نواف لاحق محمد العتيبى

0129 محمد فهد ابجاد المجروب

0130 راشد خلف عيد العازمى

0131 مبارك فهاد حمد العجمى

0132 فيصل فارس خالد المطيري

0133 فايز هويدي فراج العازمي

0134 سالم حسين سالم الفريحان

0135 احمد جديع زنيفر العازمى

0136 عبدالناصر محمد زيد الصرعاوي

0137 صالح مطلق هزيم العازمي

0138 نواف لافى سعد حجر

0139 مرضي فهيد فالح مجلاد العازمى

0140 حمود عواد علي سيف

0141 طلال قلاط مصبح العازمى

0142 مساعد عيسى احمد المخيزيم

0143 متعب فلاح عويضه المطيرى

0144 نايف عبدالله كمدان العجمي

0145 عبدالله مبارك عيد القحطانى

0146 عبدالله خلف مطلق حمود العتيبي

0147 محمد عبدالرحمن على المرى

0148 عبدالعزيز مبارك عبدالهادي فهد العجمي

0149 محمد عتيق سعيد الحيمر

0150 عيد معتوق فرج الفضل

0151 منصور فالح خشمان المطيرى

0152 مبارك حمد مبارك ملحم العازمي

0153 خالد حمد مبارك الدسمه

0154 نايف محمد جميعان الحربى

0155 على عجيل فالح حشاش

0156 نواف سعد جزاء العازمى

0157 نايف عبود مسلم جازع العازمى

0158 مفلح لافى بطيحان العازمى

0159 راشد فهد مبارك العازمى

0160 على عبدالله محمد الرشيدى

0161 عبدالله محمد فالح العتيبي

0162 احمد حمود محيميد العتيبي

0163 مشعل مبارك سالم العازمي

0164 مشارى طلق فلاح العازمى

0165 فلاح مبارك فلاح العازمي

0166 عبدلله براك مطلق العازمى

0167 مشعل صنهات زبن المطيرى

0168 حسين عبدالكريم غلوم جمال

0169 حميدى مهدى فالح الرشيدى

0170 فهد عواد غدير الرحيلي

0171 طلال سلمان فنيطل العازمي

0172 نغيمش فاضل علي العجمي

0173 بندر فالح الدباغ العازمي

0174 جراح مبارك عمر الراجحي

0175 يوسف ابراهيم عبدالله الحداد

0176 عبدالله ناصر مناحي العجمي

0177 عادل عيد رجاء العازمى

0178 يوسف سامي يوسف الوتار

0179 نواف الحميد معزي العازمي

0180 احمد عبد الرضا حسين سليمان

0181 سعد محمد سعد السبيعى

0182 مشارى هادى سلطان السفرانى

0183 نواف لافي علي الغواص الرشيدي

0184 احمد فرحان صياح العنزي

0185 سعد عشيبان عيد العازمى

0186 فواز محمد وثير العازمى

0187 ثامر مطلق فالح الميع

0188 علي محمد علي الهليل

0189 حمد عبدالله حمد العجمى

0190 طلال طلق مناحى العازمي

0191 يوسف دهيش دهش العازمى

0192 سعود سعد مطلق العازمي

0193 فايز سعود عبدالله الميع العازمي

0194 حمد عبدالرحمن علي المري

0195 حمد فهاد مبارك الفهاد

0196 فالح جلعود ضمن القحطانى

0197 خالد حسين علي الزويد

0198 عبدالله مفلح مطلق الرشيدي

0199 مريم مال الله على احمد

0200 حمد سلمان عبد الله الفقعان

0201 سعد خالد فهيد العازمي

0202 عبدالعزيز سعود جديع العجمى

0203 هادى عبدالله مسرع العجمي

0204 ناصر مبارك راجح محمد

0205 احمد سالم سلمان غانم الغوينم

0206 محمد عبدالله شباب المطيري

0207 عارف عبدالسلام عبدالله الدهيم

0208 عزيز حميد مطلق سعود العازمي

0209 سعد لافى محمد العميرى

0210 فالح مبارك محمد العجمي

0211 فالح غانم مبارك السبيعي

0212 ناصر مسفر سعد الدوسرى

0213 مشاري عبدالله جدعان المطيري

0214 عبدالله فهد عبدالله الاسود

0215 محمد عنيزان ناصر العجمي

0216 ابراهيم هادى نصار المحرول

0217 فهيد مسعود فهيد العجمي

0218 عبدالله حثلين سبعان العجمي

0219 سعد فلاح جحيش العازمي

0220 فهد ناصر عبدالله السبيعي

0221 ناصر جابر محمد العجمي

0222 مطلق خلف سالم ابوحديده

0223 ناصر سعد دغيم العازمى

0224 عادل زويد صالح العازمي

0225 فيصل تركي سعود الهاجري

0226 سعد حمد جابر العجمى

0227 حمد هايف سعد الكحلاوي

0228 فهد عويضه فهد فهد

0229 عبدالهادى محمد عبدالله العنزى

0230 مشعل سليمان عبدالله هادي

0231 بدر مطلق مشعل ضيف الله

0232 يوسف صالح سعد العازمى

0233 حسين كليب سريويل الرشيدي

0234 راشد فالح عبدالهادي الهاجري

0235 خالد هجاج راشد العازمي

0236 عبدالله رفاعي سعد العازمي

0237 عبيد مناحي حمد العجمي

0238 سعد مهدي رماح القحطاني

0239 عبدالعزيز عبدالرضا عبدالكريم حسين

0240 عبدالرحمن مطر مخيطر الضفيري







.. وتتلقى طلبات التوظيف في عدة تخصصات «إلكترونياً» من اليوم حتى 23 الجاري



عاطف رمضان



علمت «الأنباء» ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية تتلقى طلبات الوظائف الشاغرة من المواطنين حديثي التخرج وذوي الخبرة 3 سنوات وفقا لشروط ومعايير محددة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة خلال الفترة من اليوم الخميس 9 الجاري حتى 23 منه.



وقالت المصادر إن وظائف حديثي التخرج تشمل 5 تخصصات هي: مهندس حاسوب ـ بكالوريوس علوم الحاسب، والتخصصات الأخرى تحتاج إلى دبلوم تخصصي دورة سنتين بعد الثانوية، وهي: سكرتير وطباع، وكاتب حسابات، ومساعد مهندس مدني وكهرباء وعام، وفني ثان مدني ورسام هندسي، ومساحة، وسلامة إنشائية، ومراقب مباني، وحاسب كميات.



ولفتت المصادر إلى أن وظائف ذوي الخبرات تتضمن 6 تخصصات هي: فني صيانة حاسب آلي، ومبرمج مواقع ويب، ومطور تطبيقات اوراكل، ومطور برمجيات موبايل، ومطور تطبيقات ويندوز دوت نت، ومهندس حاسوب شبكات وأمن معلومات.