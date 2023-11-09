عاطف رمضان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية انها ستقوم بتوزيع الدفعة الثانية من N4 في القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على 240 قسيمة بمساحة 400م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 1/7/2003، وذلك وفقا للمواعيد التالية: توزيع البطاقات يومي الخميس والأحد 9 و12 نوفمبر، وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 13 منه وإجراء عملية القرعة يوم الأربعاء.
وقالت «السكنية» ان على المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرج أسماؤهم الحضور إلى مبنى المؤسسة الساعة التاسعة صباحا في المواعيد المحددة مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص، وذلك لتسلم بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.
وأشارت إلى انه من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.
ولفتت إلى ان المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسماؤهم عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين 13 نوفمبر مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.
وجاءت الاسماء كالتالي:
0001 مؤيد معيوف احمد الفارسي
0002 ناصر احمد سعيد الشيخ
0003 مشاري عوض راشد المهيميل
0004 عبدالعزيز على عبدالله قاسم
0005 احمد اسماعيل حسن الشطى
0006 احمد عبدالعزيز محمد احمد الكندري
0007 سعد فلاح سعد الرشيدى
0008 حمود عويض منير العازمى
0009 علي عبدالله محمد جعفر
0010 سامى فلاح مطلق دخنان العازمي
0011 على محمود عبدالرضا خشاوى
0012 عادل مبارك خليفه العازمى
0013 محمد حامد مازن المطيري
0014 سعدون صالح سعدون العتيبي
0015 مطلق حمود مطلق العازمي
0016 سيف محمد سيف البذالى
0017 فهد محمد حباب الرشيدي
0018 حباب عايض حباب الرشيدي
0019 راكان شعيفان عبيد العتيبي
0020 عبدالله غازى عيد الحربى
0021 عامر حمد ناصر الصويان
0022 مجبل مطير مجبل الرشيدى
0023 فايز فالح مناور العازمي
0024 فالح فلاح عبدالله العجمى
0025 عبدالهادي سعد عبدالهادي العجمي
0026 حسين اسماعيل خضير حسين
0027 مترك مطلق مترك العجمى
0028 بدر محمد حمود الغنام
0029 محمد عايض عوض المطيري
0030 محمد سعود رجعان العازمي
0031 رشيد فلاح سرور المويزري
0032 مشعل عايض عياد الرشيدي
0033 احمد عبدالله احمد النجار
0034 سعود عفاس سعود الشحومي
0035 حمد مبارك ضحوي الشيتان
0036 نجم عبدالله راشد عبدالرحيم الراشد
0037 خالد مصبح سعيد العازمى
0038 فواز مفرج مزبان الزهاميل
0039 مضحي مفرح مبارك العجمي
0040 عبدالله مطلق عبدالله المطيري ووالدته
0041 فلاح عيد سعد العازمى
0042 علي محمد علي الحمود الريامي
0043 عبدالله عوض راشد المهيميل
0044 مشعل مرزوق فالح العازمى
0045 ناصر محمد ناصر وسام العازمي
0046 نايف محارب عواد العازمى
0047 محمد عبدالله جزاع العتيبي
0048 فايز سعود نوار مشين العازمي
0049 فيصل متعب عبدالله الرشيدى
0050 فيصل علي مثعى الصواغ
0051 مطلق محمد راشد الزعبى
0052 عثمان نايف هملول العتيبي
0053 نواف محمد علوش العازمى
0054 حمد حزام فالح الميع
0055 ابراهيم محمد عبدالعزيز محمد العليوي
0056 طلال ناصر عيد فجري
0057 ماجد جمعان عبدالله العازمى
0058 محمد بجاد متعب الرشيدي
0059 حبيب محمد ناصر المرشد
0060 محمد نوري جاسم التميمي
0061 مصعب محمد يوسف الانصاري
0062 محمد مرزوق جويبر العازمي
0063 سلمان ناجى مهدى العجمى
0064 عادل سعد عبدالهادي العميره
0065 ثامر محمد كميخ العجمي
0066 فهد ضبعان سيف العازمي
0067 حمدان مبارك محسن العازمي
0068 خالد مطلق سالمين العجمي
0069 محمد علي شبيب السهلي
0070 عبدالله قبلان داثان العازمي
0071 عبدالعزيز سعود فهد الرشيدي
0072 بصيص علي هديان العجمي
0073 عادل راشد سند العازمي
0074 عيد عايض حباب باتل
0075 وليد خالد احمد الفرحان
0076 حسن مبارك حامد العازمى
0077 خالد مناحي علي الدواس
0078 فايز مشل صنيتان المطيري
0079 نواف بدر عليان المطيري
0080 سالم فالح علي العازمي
0081 فهد رجعان مداد القوزانى
0082 ناصر سلمان عامر العتيبي
0083 مبارك طلق سعد العازمي
0084 عبدالله محمد فالح العازمي
0085 حمد حمود حمد العجمي
0086 حامد حمود حمدان الرشيدي
0087 براك عيد جخيدم العازمي
0088 خالد مبارك حمد الزوير
0089 فهد سامي فهد الابراهيم
0090 علي قاسم حمدان العازمى
0091 سعد عبدالله غنام العتيبي
0092 فيصل لافى خلف البطحاني العازمى
0093 فهد سعيد طلق الحضيري العازمي
0094 ليل شجاع طلق العتيبى
0095 بدر ناصر مناور الحربى
0096 فهد حمود مناور الحبيني
0097 محمد عبدالله صالح العمير
0098 يوسف سعود قعيد العتيبي
0099 سعد عامر سالم العجمي
0100 حامد عبدالحميد عبدالحليم حسين
0101 زيد راشد هادى العجمي
0102 مسفر محمد مرزوق العواد
0103 خليفه ثويني صياد الخالدي
0104 محسن محمد فهاد العجمي
0105 محمد عبد الله مجبل الصويلح
0106 علي مسلم عبدالله الحجيلان
0107 طلال نهار عامر مكراد المحفوظ
0108 ناصر مطلق عواض العتيبي
0109 عبدالوهاب عبدالهادى راشد الهاجرى
0110 جابر سعود فلاح الاصفر
0111 مبارك مرضى مبارك عويض
0112 نواف فالح عبد الله الطوارى
0113 عبد الله عبد المحسن محمد الحقان
0114 يوسف غانم ذياب المطيرى
0115 حمد علي مانع علي
0116 محمد مرزوق زايد العازمي
0117 عارف عبدالله هليل الميموني
0118 محمد راشد حمود الحجيلان
0119 فالح محمد فالح العتيبي
0120 خالد رشيد محمد المطيري
0121 احمد خلف احمد العود
0122 ماجد مبارك حفيظ الهاجرى
0123 محمد فهيد فالح مجلاد
0124 جذنان فهاد سالم العجمي
0125 فهد صالح سعيد العجمي
0126 شمروخ عبدالله بداح الهاجري
0127 عبدالرحمن حمود صالح العازمي
0128 نواف لاحق محمد العتيبى
0129 محمد فهد ابجاد المجروب
0130 راشد خلف عيد العازمى
0131 مبارك فهاد حمد العجمى
0132 فيصل فارس خالد المطيري
0133 فايز هويدي فراج العازمي
0134 سالم حسين سالم الفريحان
0135 احمد جديع زنيفر العازمى
0136 عبدالناصر محمد زيد الصرعاوي
0137 صالح مطلق هزيم العازمي
0138 نواف لافى سعد حجر
0139 مرضي فهيد فالح مجلاد العازمى
0140 حمود عواد علي سيف
0141 طلال قلاط مصبح العازمى
0142 مساعد عيسى احمد المخيزيم
0143 متعب فلاح عويضه المطيرى
0144 نايف عبدالله كمدان العجمي
0145 عبدالله مبارك عيد القحطانى
0146 عبدالله خلف مطلق حمود العتيبي
0147 محمد عبدالرحمن على المرى
0148 عبدالعزيز مبارك عبدالهادي فهد العجمي
0149 محمد عتيق سعيد الحيمر
0150 عيد معتوق فرج الفضل
0151 منصور فالح خشمان المطيرى
0152 مبارك حمد مبارك ملحم العازمي
0153 خالد حمد مبارك الدسمه
0154 نايف محمد جميعان الحربى
0155 على عجيل فالح حشاش
0156 نواف سعد جزاء العازمى
0157 نايف عبود مسلم جازع العازمى
0158 مفلح لافى بطيحان العازمى
0159 راشد فهد مبارك العازمى
0160 على عبدالله محمد الرشيدى
0161 عبدالله محمد فالح العتيبي
0162 احمد حمود محيميد العتيبي
0163 مشعل مبارك سالم العازمي
0164 مشارى طلق فلاح العازمى
0165 فلاح مبارك فلاح العازمي
0166 عبدلله براك مطلق العازمى
0167 مشعل صنهات زبن المطيرى
0168 حسين عبدالكريم غلوم جمال
0169 حميدى مهدى فالح الرشيدى
0170 فهد عواد غدير الرحيلي
0171 طلال سلمان فنيطل العازمي
0172 نغيمش فاضل علي العجمي
0173 بندر فالح الدباغ العازمي
0174 جراح مبارك عمر الراجحي
0175 يوسف ابراهيم عبدالله الحداد
0176 عبدالله ناصر مناحي العجمي
0177 عادل عيد رجاء العازمى
0178 يوسف سامي يوسف الوتار
0179 نواف الحميد معزي العازمي
0180 احمد عبد الرضا حسين سليمان
0181 سعد محمد سعد السبيعى
0182 مشارى هادى سلطان السفرانى
0183 نواف لافي علي الغواص الرشيدي
0184 احمد فرحان صياح العنزي
0185 سعد عشيبان عيد العازمى
0186 فواز محمد وثير العازمى
0187 ثامر مطلق فالح الميع
0188 علي محمد علي الهليل
0189 حمد عبدالله حمد العجمى
0190 طلال طلق مناحى العازمي
0191 يوسف دهيش دهش العازمى
0192 سعود سعد مطلق العازمي
0193 فايز سعود عبدالله الميع العازمي
0194 حمد عبدالرحمن علي المري
0195 حمد فهاد مبارك الفهاد
0196 فالح جلعود ضمن القحطانى
0197 خالد حسين علي الزويد
0198 عبدالله مفلح مطلق الرشيدي
0199 مريم مال الله على احمد
0200 حمد سلمان عبد الله الفقعان
0201 سعد خالد فهيد العازمي
0202 عبدالعزيز سعود جديع العجمى
0203 هادى عبدالله مسرع العجمي
0204 ناصر مبارك راجح محمد
0205 احمد سالم سلمان غانم الغوينم
0206 محمد عبدالله شباب المطيري
0207 عارف عبدالسلام عبدالله الدهيم
0208 عزيز حميد مطلق سعود العازمي
0209 سعد لافى محمد العميرى
0210 فالح مبارك محمد العجمي
0211 فالح غانم مبارك السبيعي
0212 ناصر مسفر سعد الدوسرى
0213 مشاري عبدالله جدعان المطيري
0214 عبدالله فهد عبدالله الاسود
0215 محمد عنيزان ناصر العجمي
0216 ابراهيم هادى نصار المحرول
0217 فهيد مسعود فهيد العجمي
0218 عبدالله حثلين سبعان العجمي
0219 سعد فلاح جحيش العازمي
0220 فهد ناصر عبدالله السبيعي
0221 ناصر جابر محمد العجمي
0222 مطلق خلف سالم ابوحديده
0223 ناصر سعد دغيم العازمى
0224 عادل زويد صالح العازمي
0225 فيصل تركي سعود الهاجري
0226 سعد حمد جابر العجمى
0227 حمد هايف سعد الكحلاوي
0228 فهد عويضه فهد فهد
0229 عبدالهادى محمد عبدالله العنزى
0230 مشعل سليمان عبدالله هادي
0231 بدر مطلق مشعل ضيف الله
0232 يوسف صالح سعد العازمى
0233 حسين كليب سريويل الرشيدي
0234 راشد فالح عبدالهادي الهاجري
0235 خالد هجاج راشد العازمي
0236 عبدالله رفاعي سعد العازمي
0237 عبيد مناحي حمد العجمي
0238 سعد مهدي رماح القحطاني
0239 عبدالعزيز عبدالرضا عبدالكريم حسين
0240 عبدالرحمن مطر مخيطر الضفيري
.. وتتلقى طلبات التوظيف في عدة تخصصات «إلكترونياً» من اليوم حتى 23 الجاري
عاطف رمضان
علمت «الأنباء» ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية تتلقى طلبات الوظائف الشاغرة من المواطنين حديثي التخرج وذوي الخبرة 3 سنوات وفقا لشروط ومعايير محددة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة خلال الفترة من اليوم الخميس 9 الجاري حتى 23 منه.
وقالت المصادر إن وظائف حديثي التخرج تشمل 5 تخصصات هي: مهندس حاسوب ـ بكالوريوس علوم الحاسب، والتخصصات الأخرى تحتاج إلى دبلوم تخصصي دورة سنتين بعد الثانوية، وهي: سكرتير وطباع، وكاتب حسابات، ومساعد مهندس مدني وكهرباء وعام، وفني ثان مدني ورسام هندسي، ومساحة، وسلامة إنشائية، ومراقب مباني، وحاسب كميات.
ولفتت المصادر إلى أن وظائف ذوي الخبرات تتضمن 6 تخصصات هي: فني صيانة حاسب آلي، ومبرمج مواقع ويب، ومطور تطبيقات اوراكل، ومطور برمجيات موبايل، ومطور تطبيقات ويندوز دوت نت، ومهندس حاسوب شبكات وأمن معلومات.