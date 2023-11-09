استقبل المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود، رئيس جمعية الذكاء الاصطناعي للأشياء الشيخ محمد أحمد الفيصل المالك وأعضاء مجلس إدارة الجمعية د.عايد سلمان، ويوسف المطيري، وصقر الحربي ود.علي الفيلي، بمناسبة صدور قرار وزارة الشؤون الاجتماعية بإشهارها.



وأكد الشيخ فيصل الحمود أن ذلك يأتي انعكاسا لاهتمام الكويت وحرصها على مواكبة التطور التكنولوجي، متمنيا لهم التوفيق والسداد بتحقيق أهدافهم نحو تعزيز دور وطننا الغالي بتبني وتفعيل أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي واحتضان المبادرات التنموية الرائدة في تطوير فهم الذكاء الاصطناعي والاستثمار بالطاقات الشبابية والعمل على تنمية قدراتهم وتوعيتهم وإرشادهم، مقدرا جهودهم الطيبة التي يسعون من خلالها إلى تقديم المزيد من العطاءات لخدمة الوطن.



من جهته، تقدم الشيخ محمد أحمد الفيصل المالك بالشكر للشيخ فيصل الحمود لجهوده ودعمه المستمر تجاه الشباب وتبنيه للأفكار والتطلعات الشبابية.