

بداح العنزي



ذكر مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس أنه لم تتقدم أي جهة برؤية بخصوص أراضي منطقتي المرقاب والصوابر.



وقال م.الدبوس في رده على سؤال العضو د.حسن كمال بشأن رؤية البلدية لمنطقتي المرقاب والصوابر، إنه بخصوص الاستعمالات المحددة ضمن الخطة العمرانية لمدينة الكويت 2030 المعتمدة بقرار المجلس البلدي رقم (ل ق م ب/ 171/ 11/ 2023) بتاريخ 2013/9/26 وهي على النحو الآتي:



منطقة الصوابر:



٭ تجاري.



٭ استعمال مختلط 1 (سكني فوق بيع بالتجزئة).



٭ التعليم.



٭ مرافق الرعاية الصحية.



٭ مساحات مفتوحة.



منطقة المرقاب:



٭ تجاري.



٭ استعمال مختلط 2 (تجاري).



٭ فندق/ سكن استثماري.



٭ استعمال مختلط 1 (سكني فوق بيع بالتجزئة).



٭ سكني (سكن استثماري).



٭ الخدمات العامة.



٭ تعليم.



٭ مرافق الرعاية الصحية.



٭ مساحات مفتوحة.



٭ مرافق عامة.



٭ مواقف سيارات متعددة الأدوار.



وأشار م.الدبوس الى أن موقع المرقاب مخصص للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وموقع الصوابر تم استملاكه من قبل وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة)، كما أنه لم تتقدم أي جهة برؤية بخصوص أراضي المرقاب والصوابر، وقال: قامت البلدية، ممثلة بإدارة المخطط الهيكلي، بعمل الدراسات اللازمة لتحديد الاستعمالات المناسبة لكل من موقعي المرقاب والصوابر، وذلك من خلال دراسة المخطط الهيكلي للدولة، وكذلك الخطة العمرانية لمدينة الكويت 2030.



وأضاف أن المشاريع المتوقع تنفيذها هي بحسب ما جاء من توصيات الدراسات الاستشارية ووفق ما تم ذكره سابقا.



كما أنه لم تتقدم المؤسسة العامة للرعاية السكنية برؤية مستقبلية لتطوير المنطقة، كما عليها الالتزام بما جاء من توصيات بالدراسات الاستشارية المعتمدة من قبل المجلس البلدي.



د.حسن كمال



م.سعود الدبوس