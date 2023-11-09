

عبدالكريم العبدالله



دشن وزير الصحة د.أحمد العوضي أمس الاحتفال باليوم العالمي للوقاية من الإشعاع والفيزياء الطبية بحضور وكيل وزارة الصحة د.عبدالرحمن المطيري والوكيل المساعد للصحة العامة د.منذر الحساوي ومدير إدارة الوقاية من الإشعاع إلهام الفارس.



وبهذه المناسبة، كشفت رئيس اختصاصيين الطب النووي ورئيس اللجنة المنظمة لليوم التوعوي للوقاية من الإشعاع والفيزياء الطبية د.حنان الدوسري عن انطلاق الحساب الرسمي للإدارة على «انستغرام» تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للفيزياء الطبية والوقاية من الإشعاع.



وأكدت الدوسري في تصريح صحافي على هامش الاحتفال حرص وزير الصحة وتشجيعه الدائم على إقامة هذه الفعاليات العلمية التوعوية لاستفادة العاملين بهذا التخصص الهام، معربة عن امتنانها الشديد لإشادة الوزير بجهود إدارة الوقاية من الإشعاع والكوادر الوطنية العاملة في هذا التخصص النادر، وتشديده على ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها في المجال والاطلاع أحدث المستجدات.



ولفتت إلى حرص إدارة الوقاية من الإشعاع على مشاركة دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للفيزياء الطبية في 7 نوفمبر كل عام، تقديرا للعالمة الپولندية ماري كوري الحاصلة على جائزتي نوبل للكيمياء لاكتشافها عنصري الراديوم والبولونيوم لتكون أول شخصية تحصل على جائزتي نوبل في مجالين مختلفين.



وأشارت إلى إقامة معرض توعوي على هامش الاحتفال بمقر ديوان الوزارة، حيث يقدم شرحا مفصلا للتعريف بالإدارة وأقسامها الأربعة وهي: قسم حماية البيئة من الإشعاع ويختص بأخذ عينات من التربة والماء والهواء للتأكد من خلو الهواء من التلوث، وقسم المعايرة وقياس التعرض الإشعاعي ويختص بقياس الجرعات الإشعاعية للموظفين العاملين في الإشعاع بصورة شهرية للتأكد من تعرض الموظف للحد الإشعاعي المسموح به عالميا، وقسم تراخيص وتفتيش الأشعة المؤينة ومهمته استخراج ترخيص جميع المنشآت الخاصة والعامة التي تعمل في الإشعاع، وقسم تراخيص وتفتيش الأشعة غير المؤينة ويختص بالحملات التفتيشية للتأكد من السلامة الإشعاعية وضبط الأجهزة والتأكد من أنها صالحة للاستخدام.



وبينت أن اليوم التوعوي يشمل العديد من المستويات التوعوية، منها التوعية من الإشعاع والتوعية بأهمية تخصص الفيزياء الطبية والإشعاعية والنووية ومجالاتها، وأهمية إدارة الوقاية من الإشعاع والخدمات التي تقدمها للعاملين في وزارة الصحة والمنشآت الصحية والصناعية والمصانع والمستشفيات الخاصة وغيرها.