أسامة أبوالسعود



أكد وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري أن جائزة الكويت الدولية للقرآن الكريم أصبحت شرفا عظيما ومعلما حضاريا وإنجازا عالميا ودلالة قاطعة على حرص ولاة أمر الكويت على خدمة كتاب الله الكريم وتيسير قراءته وتلاوته، وإكرام أهله وحفظته ونشر قيمه وتعاليمه، وتدريس أحكامه.



وقال المطيري في كلمة خلال افتتاح جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته بدورته الـ 12 أمس الأربعاء: يشرفني أن أنوب عن صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد راعي هذه الجائزة في افتتاح الدورة الثانية عشرة لجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته.



ونقل للحضور تحيات صاحب السمو وتمنياته للجميع بالتوفيق والسداد لما فيه خدمة كتاب الله عز وجل والعمل به، مشيرا إلى حرص ولاة أمر الكويت على خدمة كتاب الله الكريم أيضا في نشر قيمه وتعاليمه وتدريس أحكامه وتفقيه الناس بما فيه من أخلاق وفضائل وآداب ومسائل.



وأوضح أن ذلك الحرص يأتي من خلال رعاية حلقات المساجد وفتح دور القرآن الكريم وإنشاء الهيئة العامة للعناية بطباعة المصحف الشريف ونشره ودعم الجمعيات الخيرية التي تعنى بتعليم القرآن باعتباره من أهم مكونات الشخصية الكويتية التي عرفت بحبها للخير وتسلحها بقيم الوحدة الوطنية والتعايش السلمي والحوار الحضاري وإرساء قواعد العدل والقيم الإنسانية والحضارية النبيلة التي عززها القرآن وأكدها وشارك في تشكيلها ورسم معالمها.



ولفت إلى «أننا لا ننسى أبدا البلاد المباركة والأرض المقدسة ومسرى سيد الأنبياء عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم التي جاء ذكرها في آيات الذكر الحكيم والتي يجري فيها الآن على أشقائنا وإخواننا في العقيدة والدين في غزة وفلسطين من الأحداث المؤلمة الجسام والمجازر الدامية العظام ما تعجز الكلمات عن وصفه واللسان عن التحدث به»، مشيرا إلى أن قضية القدس الشريف ليست قضية الفلسطينيين وحدهم وإن الكويت حكومة وشعبا تقف دوما إلى جنب الشعب الفلسطيني الشقيق وتسعى لنصرته ودعمه على مختلف الصعد وفي جميع المحافل، سائلا الله تعالى أن ينصر إخواننا في فلسطين وأن يحقن دماءهم ويعجل بتفريج كربهم ويكبت عدوهم.



وتقدم المطيري بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد على عنايته الأبوية الحانية واهتمامه البالغ بجائزة الكويت الدولية، ولسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، ولسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.



كما توجه بجزيل الشكر لكل القائمين على هذه المسابقة وتنظيمها وللمشاركين فيها، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ الكويت أميرا وحكومة وشعبا وأن يديم عليها الأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين.



مشهد عالمي يبرز حب الكويت للقرآن



قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.بدر المطيري إن عدد المشاركين في الجائزة بجميع فروعها بلغ 117 متسابقا منهم 18 متسابقا في القراءات العشر.



وأضاف المطيري في كلمته بافتتاح الجائزة أن المتسابقين يمثلون 67 دولة من مختلف أرجاء العالم الإسلامي والمجتمعات والأقليات المسلمة في بلدان العالم غير الإسلامي في مشهد عالمي يبرز بجلاء الكويت كدولة محبة للقرآن.



وبين أن جائزة الكويت الدولية للقرآن الكريم خلال 12 عاما في نمو وتطور وازدهار دائم وسطوع على أهل الأرض بنور الكتاب وهداياته وتشع على المعمورة بضياء القرآن وتلاواته والألسن تلهج على أرض الكويت وثراها وبين أرجائها وجنباتها بتلاوة كتاب الله.



وأوضح أنه بفضل الله تعالى ثم دعم صاحب السمو الأمير تأتي جائزة الكويت الدولية للقرآن في عامها الـ 12.



وقال إن حفظة كتاب الله يتوافدون إلى الكويت من كل بقاع الأرض ليتسابقوا في هذا الميدان ليعلنوا للعالم بأسره أن الأمة ستظل متمسكة بكتاب ربها.