600 كيلوغرام زيادة في مبيعات السبائك والعملات الذهبية منذ يناير حتى سبتمبر



علي إبراهيم



ناهزت قيمة مشتريات المواطنين والمقيمين من الذهب خلال أول 9 أشهر من العام الحالي نحو المليار دولار، مدفوعة بحجم مشتريات بلغ نحو 14.5 طنا من المعدن الأصفر، ومتوسط سعر للأونصة يبلغ 1941.95 دولارا خلال تلك الفترة، وذلك وسط تزايد في حجم المشتريات من السبائك والعملات الذهبية، الذي زاد بنحو 300 كيلو غرام خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023.



وتفصيلياً، أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن إجمالي مشتريات الكويت من الذهب خلال أول 9 أشهر من العام الحالي شهدت ارتفاعا طفيفا بنحو 300 كيلو غرام، إذ بلغت منذ أول يناير حتى نهاية سبتمبر 2023 ما حجمه 14.5 طنا من المشغولات والسبائك والعملات الذهبية، مقارنة مع 14.2 طنا عن الفترة ذاتها من 2022.



وبنظرة بسيطة، فإن الارتفاع في حجم مبيعات الذهب الحقيقي بالكويت كان بواقع 600 كيلو غرام جميعها في السبائك، بينما تراجعت مبيعات المشغولات بنحو 300 كيلو غرام وهوما حقق صافي زيادة إجمالية بـ 300 كيلو غرام. وشهدت عمليات شراء المشغولات تراجعا طفيفا خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي، بينما شهدت عمليات شراء السبائك والعملات زيادة ملحوظة عن الفترة ذاتها.



وبلغ حجم مشتريات المشغولات نحو 10.6 أطنان خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، بتراجع 300 كيلو غرام على أساس سنوي مقارنة مع 10.9 أطنان من المشغولات تم بيعها خلال الفترة ذاتها من 2022.



إلى ذلك، حفزت الزيادة في عمليات شراء السبائك والعملات الذهبية ارتفاع مشتريات الذهب بالكويت خلال أول 9 أشهر من 2023، إذ ارتفعت بنحو 18.2% بما حجمه 600 كيلو من السبائك لتبلغ إجمالي أحجام السبائك عن الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023 نحو 3.9 أطنان مقارنة مع 3.3 أطنان عن الفترة ذاتها من 2022. وأظهرت البيانات أن الفترة من أبريل حتى نهاية يونيو 2023 شهدت أكبر حجم إجمالي لمشتريات المعدن الأصفر بالكويت بواقع 5.5 أطنان، يليها الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر التي بلغ حجم المشتريات خلالها 4.9 أطنان، ثم الفترة من يناير حتى نهاية مارس بواقع 4.1 أطنان.



ولجهة المشغولات، سجلت الفترة من أبريل حتى نهاية يونيو 2023 أكبر حجم لشراء المشغولات بواقع 4.2 أطنان يليها الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر بنحو 3.4 أطنان ثم الفترة من يناير حتى نهاية مارس بـ 3 أطنان.



ولجهة السبائك، شهد الربع الأول من العام مشتريات لـ 1.1 طن من السبائك والعملات، وفي الربع الثاني نحو 1.3 طن، وفي الربع الثالث من العام 1.5 طن.



وبالمقارنة الفصلية على أساس سنوي، شهد الربع الأول من العام الحالي 2023 نحو 4.1 أطنان من المشغولات والسبائك، وهي نفس حجم المشتريات خلال الفترة ذاتها من 2022، وشهد الربع الثاني من 2023 نحو 5.5 أطنان من المشغولات مقارنة مع 4.9 أطنان من المشغولات والسبائك عن الفترة ذاتها من 2022، وشهد الربع الثالث من 2023 نحو 4.9 أطنان من المشغولات والسبائك مقارنة مع 5.2 أطنان عن الفترة ذاتها من 2022.