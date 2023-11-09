حسن شحاتة: انعقاد فعاليات الأسبوع على مدار 14 عاماً متواصلة يعكس العلاقات الأخوية والراسخة

سها جندي: العلاقات بين مصر والكويت تاريخية.. ونتطلع لتعزيز التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية



القاهرة ـ ناهد إمام



شهدت العاصمة المصرية القاهرة مساء أول من أمس انطلاق فعاليات «الأسبوع الكويتي الـ 14 في مصر»، والذي يقام تحت شعار «الكويت في مصر»، برعاية رئيس مجلس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي، بتنظيم من سفارتنا بالقاهرة بالتعاون مع مجموعة الجابرية للمعارض. وافتتح فعاليات الأسبوع وزير العمل المصري حسن شحاتة، بالنيابة عن رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي، وبحضور الوزير المفوض بسفارتنا في القاهرة مشاري النيباري، ورئيس مجموعة الجابرية للمعارض أحمد بهبهاني، وبحضور وزير المالية المصري د.محمد معيط، ووزير التجارة والصناعة المصري م.أحمد سمير، ووزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، وعدد من السفراء ومساعدي الوزراء والفنانين.



تعزيز العلاقات الاقتصادية



وخلال الافتتاح، قال وزير العمل المصري حسن شحاتة إن «الأسبوع الكويتي الـ 14 في مصر» يعتبر أكبر تجمع كويتي - مصري يسهم في تدعيم أواصر الترابط بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن انعقاده تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، على مدار 14 عاما متواصلة، يعكس العلاقات الأخوية والراسخة بين البلدين.



وأضاف «يؤكد استمرار انعقاد فعليات الأسبوع الكويتي في مصر حرص البلدين على الاستمرار بتعزيز علاقاتهما الاقتصادية، في ظل مناخ استثماري ممتاز ومستقر، وطفرة تنموية ونهضة حضارية غير مسبوقة، تشهدها الدولة المصرية في عصر الجمهورية الجديدة التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي».



وأوضح أن حرص البلدين على انتظام وانعقاد هذه الفعالية الكبيرة بشكل سنوي بمشاركة ممثلين عن قطاعات تنموية مختلفة لا يدعم زيادة حجم التبادل والتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين فقط، لكنه أيضا امتداد طبيعي بين بلدين شقيقين، تعد العلاقات بينهما نموذجا يحتذى في تاريخ العلاقات الدولية بين دول العالم، بما تتميز به من تفاهم واتفاق في معظم القضايا المطروحة.



وشدد الوزير على أن العلاقة الوطيدة التي تربط الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وشقيقه صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد تمثل ركيزة أساسية لتعزيز ونجاح هذا التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.



متانة العلاقات



من جانبها، أكدت وزيرة الدولة المصرية للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي متانة العلاقة بين البلدين، وأن الأسبوع المصري ـ الكويتي واحد من أكبر التجمعات في دعم أواصر الصلات، مثمنة جهود التعاون بين الأشقاء لتحقيق التنمية المستدامة.



وتابعت جندي أن «الأسبوع الكويتي الـ 14 في مصر» يأتي في ظل علاقات تاريخية مثمرة، ومستمرة في التقدم والازدهار في مختلف المجالات، وهناك الكثير من المحطات التي تعاون فيها البلدان الشقيقان، ومازالت ثمار التعاون تزدهر بروح طيبة وخطوات وثابة لبناء المستقبل، مشيدة بما حققه الأسبوع الكويتي في مصر من نجاحات خلال الدورات السابقة. وأكدت الوزيرة أن الأسبوع الكويتي في مصر يمثل جسرا يحمل رياح الخير لكلا البلدين بما يرتبط به من اتفاقيات ونشاطات تجارية واستثمارية، ونتطلع للمزيد من التعاون بما يسهم في توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية والثقافية والإعلامية بين الكويت ومصر، ما يعد ترجمة حقيقية وانعكاسا لآفاق مستقبل العلاقات بين البلدين.



وتشارك وزارة الهجرة في المعرض بجناح للتعريف بأبرز المبادرات والفعاليات التي تقوم بها الوزارة، ومن بينها المبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية «مراكب النجاة»، ومبادرة «سيارات المصريين بالخارج»، والمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» التي تستهدف ربط أبنائنا بالخارج بثقافتهم وهويتهم العربية، وعرض لمختلف المحفزات والميزات التي تم تقديمها للجاليات المصرية حول العالم خلال عام وأكثر.



مشاركات واسعة



جدير بالذكر أن «الأسبوع الكويتي الـ 14 في مصر» يشهد مشاركة 80 جهة حكومية وخاصة مصرية وكويتية بمختلف القطاعات، منها وزارتا النفط والدفاع في الكويت، وجمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية، ومكتب الشهيد، والمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية، ومبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار، والبنك الأهلي الكويتي، وفريق إكسبو للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين، وجامعة الدول العربية.



ومن مصر يشارك كل من: وزارة الإنتاج الحربي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وغرفة تجارة القاهرة، ومحافظة جنوب سيناء، والهيئة العامة للاستعلامات، وغيرها من المؤسسات العاملة في قطاعات الصناعة والنفط والاستثمار والبنوك والطب والسياحة والإعلام والثقافة والاتصالات في كلا البلدين وذلك في أكبر تجمع كويتي - مصري يسهم في تدعيم أواصر الترابط بين البلدين.