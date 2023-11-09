اختار الاتحاد الدولي للصحافة والإعلام والإبداع وتكنولوجيا الاتصال في لندن الزميل مفرح الشمري، رئيس قسم الفن بجريدة «الأنباء»، شخصية عام 2023 في الصحافة الفنية.



وجاء اختيار الزميل الشمري بناء على توصيات مجلس إدارة الاتحاد الدولي للصحافة والإعلام والإبداع وتكنولوجيا الاتصال، برئاسة الكاتب الصحافي جمال البدراوي، للدور الذي يقوم به الزميل مفرح الشمري البارز وإسهاماته التي لا تنقطع في إثراء الحركة الفنية في الوطن العربي بجميع مجالاتها.



يذكر أن مجلس إدارة الاتحاد الدولي للصحافة والإعلام والإبداع وتكنولوجيا الاتصال الحالي يتشكل من: الكاتب الصحافي والإعلامي جمال البدراوي رئيس الاتحاد (مصر)، الكاتب الصحافي ويزلي آن نائب رئيس الاتحاد (أميركا)، الإعلامي والكاتب والناقد ميشيل ميلان نائب رئيس الاتحاد الأوروبي (فرنسا)، الإعلامية د.شاهيناز عطية السكرتير العام للاتحاد (مصر)، وعضوية كل من: الكاتب الصحافي محمد عبدالستار (إنجلترا)، ويلسون براندو (البرازيل)، الفنان علي باأكبر (جنوب أفريقيا)، الفنانة د.اناستيا بوخاريستا (أوكرانيا)، أينيسه دينلجوز (روسيا)، د.عقيل الأعرجي (العراق)، الكاتب الصحافي يوسف فعل (العراق)، الكاتب الصحافي نادر سليمان (فلسطين)، الكاتب الصحافي علي معالي (الإمارات العربية المتحدة)، الكاتب الصحافي أحمد هاني القحص (السعودية)، الإعلامية والروائية فتيحة بقه (الجزائر)، الإعلامية هناء بلوط (المغرب)، الكاتب الصحافي د.حمدون بوسعيد (تونس)، الإعلامية د.نهى محمد (تونس)، حسين دغيم عوض (الكويت)، محمد جمال (مصر) وكريستينا كوبليتي (أرمينيا).