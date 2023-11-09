عبدالحميد الخطيب



من وقت الى آخر، يعود الفيديو الذي نشرته الفنانة عبير أحمد الى الواجهة وهي تكشف فيه سر نحافتها الزائدة، لاسيما أنها أرادت به أن تقلل الجدل الدائر بين متابعيها في «السوشيال ميديا» والذين تساءلوا مرارا وتكرارا، هل أجرت عملية تكميم، أم أنها تتبع حمية غذائية قاسية أوصلتها إلى هذه النتيجة؟



عبير قالت إنها بدأت في فقدان الوزن منذ فترة الثانوية العامة، حيث أصيبت بمرض نادر مرتبط بالمناعة لدى الإنسان، وهو «الوهن العضلي»، والذي يصيب عضلات الجسم بالضعف، وأوضحت: «عضلة البلع عندي ضعيفة بسبب هذا المرض، لذا أجد صعوبة في تناول الطعام، وأعيش غالبا على العصائر والشوربات، بجانب اتباع نظام غذائي قليل السكريات والنشويات، وهذا انعكس على وزني»، مشيرة الى أن علاجها يكون بالأدوية، وكذلك الراحة والنوم الكافي.



يذكر أن الفنانة عبير أحمد تشارك في المسلسل الدرامي الجديد «قلم رصاص» للكاتبة مريم القلاف، إخراج الفنان عبدالله التركماني، وبطولة كل من: إبراهيم الحربي، سناء بكر يونس، شيلاء سبت، حسين الحداد، فيصل فريد، ميلا الزهراني، رندا حجاج، سارة صلاح، علي المهيني، وغيرهم، ويتناول العمل عددا من القضايا المجتمعية، وتجسد عبير ضمن أحداثه دور «أم» في بداية الخمسينيات، تتعامل بطيبة مع عيالها، إلا أنها تتعرض لموقف معين يغير طباعها، فتكشف عن وجه ثان لا يعرفه أحد عنها.