ريع السباق مخصص لدعم وحدة تقييم وتأهيل الطفل في مجموعة فوزية السلطان الصحية



أعلنت «مجموعة فوزية السلطان الصحية» غير الهادفة للربح انطلاق الدورة الـ 11 لسباق RunKuwait الخيري السنوي في تمام 7.30 صباح السبت المقبل في مروج، ويشمل 3 فئات مختلفة هي 5 كيلومترات و10 كيلومترات وفئة الأطفال.



ويعتبر هذا السباق الخيري الحدث الرئيسي لجمع التبرعات لـ «مجموعة فوزية السلطان الصحية» في الكويت ويهدف إلى تمكين الأسرة من الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية المناسبة للطفل، التي قالت في بيان لها: «بفضل دعم المشاركين والرعاة نقيم سباق RunKuwait الخيري للسنة الحادية عشرة على التوالي، ونسعى من خلاله إلى تعزيز أهدافنا غير الربحية بما يضمن لنا الاستمرار بتقديم الرعاية الطبية المناسبة للأطفال مجانا أو بتكلفة منخفضة، وندعو جميع أفراد العائلة للمشاركة في هذه الدورة، خاصة أننا أضفنا فئة جديدة هذه المرة وهي فئة الأطفال».



تجدر الإشارة إلى أن السباق في هذه الدورة سيشهد برنامجا توعويا يهدف إلى مساعدة الأطفال على التغلب على خوفهم من زيارة الطبيب، وهو عبارة عن عيادة يساعد فيها الطفل الطبيب، ويحاول تقديم الرعاية الصحية لدمى من الدببة Teddy bears، بإشراف مجموعة فوزية السلطان الصحية وطاقمها الطبي.



ومنذ عام 2012 يتم تخصيص ريع سباق RunKuwait السنوي نحو تمويل الجلسات العلاجية في وحدة تقييم وتأهيل الطفل التي تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة. ويتكون فريق وحدة تقييم وتأهيل الطفل من أطباء من ذوي المهارات العالية، ويقدمون الرعاية التأهيلية المجانية أو منخفضة التكلفة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويشمل الفريق أخصائيي العلاج الطبيعي للأطفال، وأخصائيي صعوبات النطق واللغة والبلع، والصعوبات السلوكية، وأخصائيي العلاج الوظيفي وأخصائيين نفسيين.



وبفضل ريع سباق RunKuwait تحظى وحدة تقويم وتأهيل الطفل بتمويل مستدام يمكنها من الاستمرار في تقديم الرعاية المتخصصة للأطفال الذين قد يصعب عليهم الوصول إلى الرعاية التي يحتاجون إليها، عبر دعم الأسر التي تعاني من صعوبات مالية، وتمكينهم من الوصول إلى الرعاية الصحية المناسبة مجانا أو بتكلفة منخفضة.



وفي كل عام، تحظى مبادرة RunKuwait بدعم العديد من المؤسسات والشركات المحلية، كما يسعدنا دائما الترحيب بالشركاء الجدد الذين يرغبون في المشاركة ودعم هذه المبادرة المجتمعية غير الربحية من خلال التواصل مباشرة معنا، أو زيارة موقعنا للتعرف على مهمتنا غير الربحية.

كما ندعو جميع أفراد المجتمع للمشاركة والتسجيل في السباق من خلال الموقع الرسمي fshnkuwait.org ومتابعة حساب السباق في الإنستغرام runkuwait.