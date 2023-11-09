شارك بيت التمويل الكويتي (بيتك) في استقبال منتخب الكويت للدراجات المائية، تقديرا لإنجازات الفريق وما حققه متسابقوه من ميداليات ومراكز متقدمة في بطولة العالم التي اختتمت أخيرا في ولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأميركية. وخلال استقبال أعضاء الفريق وإدارييه ومسؤولي النادي، أعرب نائب المدير العام للعلاقات العامة والإعلام للمجموعة في «بيتك»، يوسف الرويح، عن الاعتزاز بالشراكة الممتدة بين الجانبين التي تعتبر جزءا من المسؤولية الاجتماعية للبنك ورعايته للشباب والرياضة والمبادرين والرياضيين الكويتيين المتميزين، كما عبر عن فخر «بيتك» وتقديره لجميع الرياضيين وأعضاء المنتخبات الوطنية التي ترفع علم الكويت عاليا في مختلف المحافل الرياضية، مؤكدا ثقته في قدرات الرياضيين الكويتيين على التفوق في مختلف المجالات.



وانطلاقا من استراتيجية الاستدامة، أكد الرويح أن «بيتك» حريص على مواصلة جهوده لدعم الشباب والرياضة، من خلال المبادرات النوعية المختلفة، مشيرا إلى أن «بيتك» نجح في نقل المبادرات الاجتماعية إلى مستوى جديد من الابتكار بالاعتماد على التكنولوجيا الرقمية والتطبيقات الحديثة بالتعاون مع الشباب الكويتي المبدع، وقام برعاية ألعاب رياضية مختلفة، ما يؤكد حرصه على الاهتمام بالأنشطة الرياضية والشبابية وتشجيع على اتباع نمط حياة صحي.



وذكر الرويح أن «بيتك» يتميز بأنه أول بنك على مستوى الكويت يطلق منصة «أنتم فخرنا» كمظلة لتكريم أصحاب الانجازات بمختلف المجالات، مبينا ان ذلك نجح في حشد طاقات الشباب الكويتي لتحقيق إنجازات ونجاحات كبيرة وحصد الجوائز في أهم وأكبر البطولات العالمية. من جانبه، أعرب أمين السر النادي البحري خالد الفودري، عن شكر للنادي وتقديره للدعم الذي حظي به المنتخب من قبل «بيتك». كما أشاد مسؤولو وأعضاء النادي البحري الكويتي بدعم «بيتك» المتواصل والمستمر وشراكته الاستراتيجية مع النادي، مشيرين إلى أن «بيتك» الجهة الوحيدة من القطاع المصرفي التي دائما ما تقدم الدعم والاهتمام للفريق سنويا. بدوره، أشاد المتسابق محمد بوربيع، وهو من فريق مبادري «بيتك»، والذي حقق ذهبية المركز الأول في فئه كبار المحترفين، بدعم «بيتك»، مبينا ان رعاية «بيتك» ودعمه للشباب الكويتي والرياضة يؤكدان تميز البنك وريادته في المسؤولية الاجتماعية. وأثنى أعضاء منتخب الكويت للدراجات المائية على دعم «بيتك» المستمر، وتواصل أعضاء فريق «بيتك» معهم بشكل مباشر ودائم أثناء البطولة، وتشجيعهم الدائم لهم.