أكد مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتكليف د.عمار الحسيني أمس حرص دول مجلس التعاون الخليجي على التعاون المشترك لتطوير الخدمات التقنية واستخداماتها وتمكين التحول الرقمي لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والمقيمين في دول المجلس.



جاء ذلك في تصريح أدلى به الحسيني لـ (كونا) عقب ترؤسه وفد الكويت المشارك في الاجتماع السابع للجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعاصمة العمانية مسقط.



وأعرب الحسيني عن سعادته وتقديره لتمثيل وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة بالاجتماع الذي تناول العديد من الموضوعات ومن أهمها تدشين البوابة الإلكترونية الموحدة لدول مجلس التعاون.



وأفاد بأن الاجتماع جاء ضمن سياسة واستراتيجية مجلس التعاون في تبادل الخبرات والتعاون المشترك لتحقيق الأهداف المنشودة.



وقال إن من البنود التي تضمنها جدول أعمال اللجنة اعتماد الدليل الاسترشادي لأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي بدول مجلس التعاون وتكليف الأمانة العامة بموافاة لجنة رؤساء المحاكم العليا والتمييز في دول المجلس بهذا الدليل الاسترشادي.



وأضاف أن جدول الأعمال تضمن أيضا نقل مهام واختصاصات (لجنة المراكز الوطنية للاستجابة لطوارئ الحاسبات) و(فريق عمل خدمات الثقة الرقمية) لتكون ضمن اختصاصات اللجنة الوزارية للأمن السيبراني واللجان التابعة لها، إضافة الى تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس.