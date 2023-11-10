القاهرة ـ ناهد إمام



قام د.محمد معيط وزير المالية، بتوقيع مذكرة تفاهم مع محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية السعودي، للتعاون في مختلف المجالات بين وزارتي المالية بالبلدين، وذلك على هامش المؤتمر الاقتصادي العربي الأفريقي بمدينة الرياض بالسعودية الذي حضره عدد من قادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص والاتحادات التجارية والمنظمات الدولية وأهم الشخصيات في الأوساط الأكاديمية، ومراكز الفكر لبحث العلاقات وفرص التعاون المشترك.



وتضمنت مذكرة التفاهم إطلاق حوار رفيع المستوى بين وزارتي المالية بالبلدين، لمناقشة التطورات المالية والاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتبادل الخبرات والتنسيق في مجالات السياسات المالية المختلفة لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، وبحث فرص التعاون الفني بين الجانبين والهيئات التابعة لهما وبرامج بناء القدرات، وأي مجالات أخرى تخص السياسات المالية، ويتم عقد جلسات واجتماعات الحوار المالي سنويا برئاسة وزيري المالية بالبلدين بمشاركة الجهات الحكومية الأخرى المعنية. وأكد د.محمد معيط وزير المالية، أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس حرص البلدين على دفع العلاقات الثنائية في مجال السياسات المالية، اتساقا مع ما تشهده الجوانب الأخرى من تطور ملحوظ يستهدف ترسيخ الشراكة الاستراتيجية، امتدادا للروابط التاريخية العميقة على المستويين الرسمي، والشعبي، على نحو يحقق الاستثمار الأمثل لفرص التعاون الثنائي، بمختلف القطاعات تحقيقا للمصالح المشتركة في إطار التجارب الوطنية والمستهدفات التنموية وفقا لرؤى «2030» بالبلدين.