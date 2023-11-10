أعيد فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر لعبور عدد محدود من جرحى القصف الإسرائيلي وحاملي جوازات السفر الأجنبية، وفق ما صرح به مسؤول فلسطيني لوكالة فرانس برس.



وقال مدير إعلام المعبر وائل أبو عمر تمت «إعادة فتح معبر رفح لنقل جرحى ومغادرة حملة الجنسيات الأجنبية وإدخال شاحنات المساعدات».



وعلى الجانب المصري، رصد مصور فرانس برس أشخاصا على نقالات يتم نقلهم إلى مركبات الإسعاف بالإضافة إلى أطفال وبالغين يعبرون الحدود.



وتوقف عمل المعبر الاربعاء للمرة الثانية بسبب رفض إسرائيل الموافقة على قائمة الجرحى التي سيتم إجلاؤهم والتي أرسلتها حركة «حماس» إلى مصر.



وسبق أن أغلق المعبر يومي الثالث والرابع من نوفمبر الجاري للسبب ذاته.



جاء ذلك في وقت حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من أن عمليات الإجلاء تتم «ببطء شديد»، وقالت إن «عددا كبيرا من الحالات الخطيرة يجب خروجها بشكل عاجل وبطريقة آمنة قبل أن تفقد حياتها وهي تنتظر».