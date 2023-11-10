محمود عيسى



سجلت مؤسستان كويتيتان حضورا لافتا على قائمة شركة «براند فاينانس»، والتي نشرتها شركة «كونسالتني ميدل إيست»، وذلك لأغلى 20 علامة تجارية في الشرق الأوسط، وهما مؤسسة البترول الكويتية وشركة زين، حيث حلت مؤسسة البترول الكويتية في المركز العاشر عالميا على القائمة، بقيمة علامتها التجارية البالغة 4.15 مليارات دولار، فيما حلت شركة زين في المركز 16 بقيمة علامتها التجارية البالغة 2.73 مليار دولار.



وقالت الشركة إن مؤسسة البترول الكويتية التي تأسست عام 1980 تعتبر واحدة من شركات الطاقة المتكاملة متعددة الاختصاصات والرائدة في العالم، وإنها من خلال العمليات التي تمتد عبر سلسلة قيمة مواد الهيدروكربون من النفط والغاز ومشتقاتهما وبمختلف أنواعها ودرجاتها، فإن مؤسسة البترول الكويتية تشارك في استكشاف منتجات النفط والغاز وإنتاجها وتكريرها ونقلها وتسويقها في المنطقة وفي أماكن عديدة من العالم.



وأضافت انه قد عرف عن مؤسسة البترول الكويتية التزامها القوي بالممارسات المستدامة والعمل على الحد من بصمتها الكربونية، مع التركيز على الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.



وأضافت الشركة أن مؤسسة البترول الكويتية سجلت نجاحا وريادة في مضمار تطوير تكنولوجيا الوقود النظيف، حيث يعتبر الديزل منخفض الكبريت الذي تنتجه من أنظف أنواع الديزل في العالم.



وقالت شركة براند فاينانس إن شركة زين التي تأسست عام 1983 تعتبر واحدة من شركات الاتصالات الرائدة في الشرق الأوسط وتتمتع بحضور قوي في العديد من دول المنطقة، بما في ذلك الكويت والعراق والمملكة العربية السعودية والأردن. وتقدم الشركة مجموعة من الخدمات لعملائها، بما في ذلك خدمات الصوت والبيانات المتنقلة، وخدمات الخطوط الثابتة والنطاق العريض، والمحتوى الرقمي والترفيه.



وقد عرفت شركة زين بالتزامها بالابتكار والمسؤولية الاجتماعية، مع التركيز على الاستثمار في التكنولوجيا ودعم المبادرات التي تعود بالنفع على المجتمعات التي تعمل فيها وتخدمها.



وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط، قالت الشركة إن الأبحاث الدولية التي أجرتها الشركة سلطت الضوء على أكبر الشركات في الشرق الأوسط من حيث قيمة العلامة التجارية، حيث تبلغ قيمة أفضل 20 علامة تجارية في المنطقة مجتمعة 140 مليار دولار.



وتعتبر قيمة العلامة التجارية جزءا مهما من الأصول غير الملموسة لأي شركة، فعلى سبيل المثال، وجد تحليل عام 2020 أن الأصول غير الملموسة تشكل 90% من القيمة السوقية للشركات المدرجة على مؤشر S&P 500، التابع لشركة ستاندارد آند بورز لأكبر 500 شركة، وبزيادة قدرها 22 نقطة مئوية منذ عام 1995. وفي الوقت نفسه، وجدت دراسة أجريت عام 2023 أن دور مفهوم العلامة التجارية في عملية اتخاذ قرار المستهلك قد زاد على مدار العقد الماضي.



وفي تحليلها لقيمة العلامة التجارية في الشرق الأوسط، نظرت براند فاينانس في عدد من العوامل، بما في ذلك قوة العلامة التجارية، وإيراداتها وقيمتها. ومن الجدير بالذكر أن قيمة العلامة التجارية تختلف عن القيمة السوقية، التي تقيم وتحتسب قيمة الشركة بناء على أداء أسهمها في السوق المالي.



قائمة أغلى العلامات التجارية



1- شركة أرامكو السعودية بقيمة 45.23 مليار دولار.



2- شركة أدنوك الإماراتية بقيمة 14.21 مليار دولار.



3- شركة الاتصالات السعودية بقيمة 12.34 مليار دولار.



4- «اتصالات e&» الإماراتية بقيمة 10.45 مليارات دولار.



5- بنك قطر الوطني بقيمة 7.66 مليارات دولار.



6- بنك الراجحي السعودي بقيمة 5.57 مليارات دولار.



7- طيران الإمارات بقيمة 5.1 مليارات دولار.



8- شركة سابك السعودية بقيمة 4.72 مليارات دولار.



9- البنك الأهلي السعودي بقيمة 4.32 مليارات دولار.



10- مؤسسة البترول الكويتية بقيمة 4.15 مليارات دولار.



11- بنك أبوظبي الأول بقيمة 3.94 مليارات دولار.



12- بنك NBD الإماراتي بقيمة 3.89 مليارات دولار.



13- شركة المراعي السعودية بقيمة 3.37 مليارات دولار.



14- شركة Ooredoo بقيمة 3.14 مليارات دولار.



15- شركة قطر للغاز بقيمة 3.1 مليارات دولار.



16- شركة زين بقيمة 2.73 مليار دولار.



17- شركة إعمار العقارية بقيمة 2.68 مليار دولار.



18- بنك أبوظبي التجاري بقيمة 2.62 مليار دولار.



19- الخطوط الجوية القطرية بقيمة 2.47 مليار دولار.



20- شركة اتصالات دو بقيمة 2.19 مليار دولار.