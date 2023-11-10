بداح العنزي



أوصت لجنة محافظة حولي في المجلس البلدي خلال اجتماعها امس، برئاسة ناصر الجدعان، بالموافقة على اقتراحه بشأن تعديل قرار المجلس البلدي حول المدارس الخاصة في السكن الخاص والنموذجي، وذلك بمنح مهلة 3 سنوات من تاريخ صدور قرار المجلس البلدي لإخلاء المدارس الخاصة في السكن الخاص.



وقال الجدعان إن اللجنة وافقت على اقتراح العضو م.علياء الفارسي بشأن مدخل ومخرج منطقة الجابرية على طريق الملك فهد، كما وافقت على طلب وزارة الخارجية تعديل قرار المجلس البلدي رقم م ب/2022/18/389 بشأن تخصيص القسيمة 38 بمنطقة غرب مشرف- منطقة السفارات- قطعة رقم 1 المخصصة كمقر المنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» حيث تضمن الرأي الفني الموافقة على الطلب ليكون كالتالي: الموافقة على تخصيص مساحة 40م × 50م من القسيمة 38 قطعة 1 بالمنطقة الديبلوماسية بغرب مشرف لصالح منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» واستغلال المساحة المتبقية من القسيمة والبالغ مساحتها 1000م2 لغرض سفارات وهيئات ديبلوماسية شريطة إبرام عقد أملاك الدولة، مع تخويل الإدارات المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد القسيمتين ومساحتهما بما لا يزيد على المساحات المقررة، في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو أية دواع تنظيمية، وذلك أثناء التثبيت.