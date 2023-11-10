بداح العنزي



اعترض وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة على قرارين للمجلس البلدي.



وقال الشعلة في كتابه الى رئيس المجلس البلدي:



نحيطكم علما بأننا اطلعنا على محضر اجتماع المجلس البلدي رقم 6/2023د2 لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث عشر المنعقد بتاريخ 16/10/2023، ونفيدكم بالتصديق على جميع القرارات الواردة فيه عدا القرارات التالية:



1 - القرار رقم (م.ب/ل.ح3/78/6/2023د2) بشأن «الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو ناصر الجدعان، بشأن إنشاء جسر مشاة على شارع المسجد الأقصى بين منطقتي سلوى (قطعة 3) وممشى منطقة الرميثية (قطعة 5) مع شريطة أخذ موافقة وزارة الداخلية».



لعدم وجود دراسة من الجهاز التنفيذي بالمخالفة لأحكام المادة 22 من القانون رقم 33 لسنة 2016 وتعديلاته في شأن بلدية الكويت.



1 - القرار رقم (م.ب/م.أ/ش2/81/6/2023د2) بشأن «الموافقة على الشكوى المقدمة من أهالي منطقة أبوالحصاني، بشأن تسمية منطقة أبوالحصاني مع الالتزام بقرار المجلس البـلـــدي رقــــــم (م.ب/ف34/342/11/2001) المتخذ بتاريخ 11/6/2001 والإبقاء على تسمية القطعتين (1) و(2) باسم أبوالحصانية» لمزيد من الدراسة.



ونوه الوزير بأنه ستتم إحالة 3 قرارات الى مجلس الوزراء استنادا الى المادة 25 من قانون البلدية 33/2016 بعد تمسك أعضاء المجلس بقرارهم، وتشمل الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو م.علياء الفارسي بشأن نظافة مدينة الكويت (محافظة العاصمة) «الموافقة على التمسك بالقرار».



الموافقة على الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، بشأن إنشاء ممشى لأهالي منطقة القادسية مقابل القطع أرقام (1، 4، 7) جهة طريق المغرب السريع.