أعرب السفير محمد الجديع، خلال كلمته أمام المؤتمر، عن تثمين الكويت الدور الذي لعبته فرنسا في استضافة هذا المؤتمر للسكان المدنيين في قطاع غزة، موجها في هذا المقام للشعب الفلسطيني «تحية إكبار واجلال على تسطيره أسمى معاني الصمود في قطاع غزة رغم ما يواجه من هجوم بشع قل نظيره في تاريخنا المعاصر، حيث تستمر آلة الاحتلال الإسرائيلية منذ أكثر من شهر بارتكاب مجازر وجرائم إنسانية ضد الشعب الفلسطيني».



وعلى إثر ما يشهده قطاع غزة من تدهور حاد في مقومات الحياة كافة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي، أكد الجديع أن الكويت كانت سباقة منذ البداية في توجيه المساعدات الإنسانية إلى القطاع على المستوين الرسمي والشعبي وذلك عبر المؤسسات الرسمية المعتمدة.



وأوضح أن ذلك جاء من خلال تسيير جسر جوي متواصل منذ 23 من أكتوبر الماضي بلغ 17 رحلة جوية حتى الآن نقلت الكويت عبره مئات الأطنان من المستلزمات والأجهزة الطبية وسيارات الإسعاف وآليات النقل والمواد الغذائية للشعب الفلسطيني الشقيق.



كما أشار إلى قرار دول مجلس التعاون الخليجي تخصيص مبلغ 100 مليون دولار كدعم فوري للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدا أن الكويت لن تتردد في مواصلة تأدية واجبها الإنساني تجاه أشقائها الفلسطينيين.